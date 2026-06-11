Taten an zwei Tagen

Kind und Frau sexuell angegriffen – Großfahndung nach Täter

Nach sexuellen Angriffen auf ein Mädchen und eine Frau in Nürtingen läuft eine Großfahndung. Ein Unbekannter soll an zwei Tagen auf demselben Feldweg zugeschlagen haben.

Derweil sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Wolfram Kastl/dpa
Derweil sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Täter. (Symbolbild)

Nürtingen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Mann soll ein Mädchen und eine Frau an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Nürtingen (Kreis Esslingen) auf sexuelle Weise angegriffen haben. Die Polizei hat eine Großfahndung unter Einsatz eines Hubschraubers eingeleitet, wie es in einer Mitteilung hieß. 

Das 13-jährige Mädchen war am Mittwoch auf einem Feldweg mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei wurde es von dem Unbekannten angegriffen. Auf einer angrenzenden Wiese soll es anschließend zu einem Sexualdelikt gekommen sein. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt. Sie berichtete ihren Eltern zu Hause von der Tat, diese verständigten daraufhin die Polizei. 

Am Donnerstag kam es schließlich erneut zu einem Angriff auf demselben Feldweg. Dort wurde eine 57-jährige Frau den Angaben zufolge in sexuell motivierter Absicht vom Fahrrad gezogen und angegangen. Als sich eine weitere Frau näherte, ergriff der Täter die Flucht ins Stadtgebiet. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

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