Taten an zwei Tagen

Sexualdelikte in Nürtingen - Tatverdächtiger in U-Haft

Eine Serie mutmaßlich sexuell motivierter Taten beschäftigt Nürtingen: Nun sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen erhärtete.

Der von der Polizei festgenommene Tatverdächtige sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Der von der Polizei festgenommene Tatverdächtige sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild)

Nürtingen (dpa/lsw) - Nach einer Serie von mutmaßlichen Sexualstraftaten in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gesteckt worden. Bei seiner Festnahme am Freitag habe der Teenager Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Sein zunächst ebenfalls vorläufig festgenommener Begleiter sei noch am selben Tag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, da keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung vorlägen. 

Dem 18-Jährigen werden den Angaben zufolge zwei sexuell motivierte Angriffe auf ein 13-jähriges Mädchen und eine 57-jährige Frau sowie sexuelle Belästigungen zweier weiterer Frauen zur Last gelegt. Ermittlungen nach der Festnahme hätten den Tatverdacht gegen den jungen Mann erhärtet: Molekulargenetische Untersuchungen ergaben demnach eine DNA-Übereinstimmung zwischen dem 18-Jährigen und gesicherten Spuren. 

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Donnerstag mitgeteilt, dass ein bis dato Unbekannter die 13-Jährige am Mittwoch auf einem Feldweg attackiert habe. Am Folgetag sei eine 57 Jahre alte Frau auf demselben Feldweg von einem Mann wohl in sexuell motivierter Absicht vom Fahrrad gezogen und angegangen worden. Auch habe sich eine 47-Jährige bei der Polizei gemeldet und einen ähnlichen Vorfall geschildert, teilten die Behörden mit. Ebenfalls Anzeige erstattete eine 35-jährige Frau, weil sie ein Radfahrer im Vorbeifahren unsittlich berührt habe. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Ablauf der Taten.

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