Jugendlicher in U-Haft

17-Jähriger nach Angriffen auf Frauen in Untersuchungshaft

Nach Angriffen auf mehrere Frauen in Reutlingen sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Polizei spricht von einem dringenden Tatverdacht.

Die Polizei hat einen jugendlichen Tatverdächtigen gefasst. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat einen jugendlichen Tatverdächtigen gefasst. (Symbolfoto)

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein jugendlicher mutmaßlicher Mehrfachtäter konnte von der Polizei in Reutlingen gefasst werden. Ihm werden mehrere Angriffe auf Frauen in der Stadt vorgeworfen. Der 17-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen. An seiner Wohnanschrift fand eine Durchsuchung statt. Der junge Mann sitzt seither in Untersuchungshaft.

Zuletzt war es laut Polizei am 14. Juli zu mehreren Straftaten eines zunächst Unbekannten gegen eine Jugendliche sowie zwei junge Frauen gekommen. Die Frauen wurden sexuell angegangen und teilweise verletzt. Rasch ergab sich dringender Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, der selbst in Reutlingen lebt. 

Der 17-Jährige war laut Polizei nach ähnlichen Taten im März und April als Tatverdächtiger identifiziert worden. «Dem Jugendlichen wird nun zur Last gelegt, von den damaligen Ermittlungsmaßnahmen gegen ihn offenbar unbeeindruckt, auch die jüngsten Taten begangen zu haben», heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

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