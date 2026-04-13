Kriminalität

28-Jähriger stößt Mann mehrere Meter in die Tiefe

Ein Mann ist nach einem Sturz von einem Geländer schwer verletzt. Ein 28-Jähriger soll ihn gestoßen haben - er sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in U-Haft.

Bei dem Sturz in die Tiefe verletzte sich das 43-jährige Opfer schwer. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Bei dem Sturz in die Tiefe verletzte sich das 43-jährige Opfer schwer. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Weil er in Fulda einen Mann über ein Brüstungsgeländer mehrere Meter in die Tiefe gestoßen haben soll, sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes gegen den Somalier, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei gemeinsam mit. 

Bei der Tat am vergangenen Freitag im Bereich des Bahnhofs Fulda war das 43-jährige Opfer schwer verletzt worden. Der Mann, ebenfalls somalischer Staatsangehöriger, sei bei dem Sturz gegen 17 Uhr auf einer sich unterhalb des Brückengeländers befindenden Straße aufgeschlagen. 

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Den Angaben zufolge war das Opfer in ein Krankenhaus gebracht worden und ist derzeit in einem stabilen Zustand. Gegen den Tatverdächtigen sei am Samstag durch einen Richter Haftbefehl erlassen worden, hieß es. Der 28-Jährige sei dann in ein hessisches Gefängnis gebracht worden. 

Die Hintergründe der Tat sind laut Mitteilung noch unklar. Auch in welchem Verhältnis beide Männer zueinander standen, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann soll Partnerin in den Main gestoßen haben - U-Haft
Kriminalität

Mann soll Partnerin in den Main gestoßen haben - U-Haft

Nach einem Streit in Frankfurt am Main soll ein 34-Jähriger seine Lebensgefährtin in den Fluss gestoßen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

09.04.2026

Mann soll Partnerin in den Main gestoßen haben - U-Haft
Kriminalität

Mann soll Partnerin in den Main gestoßen haben - U-Haft

Nach einem Streit am Mainufer soll ein 34-Jähriger seine 18 Jahre alte Lebensgefährtin in den Fluss gestoßen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

09.04.2026

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt
Sturz aus 15 Metern Höhe

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt

Ein Mann startet mit seinem Gleitschirm. Dann kommt es zu Komplikationen.

05.04.2025

19-Jähriger bei Sturz auf der Arbeit schwer verletzt
Notfälle

19-Jähriger bei Sturz auf der Arbeit schwer verletzt

Ein Arbeiter in Kaufungen durchbricht beim Installieren einer Photovoltaik-Anlage in Kaufungen eine Lichtplatte und stürzt rund 14 Meter in die Tiefe. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

01.04.2025

Frau ins Gleisbett gestoßen
Rettungseinsatz

Frau ins Gleisbett gestoßen

Ein 38-Jähriger soll eine Frau an der Frankfurter S-Bahn-Haltestelle Hauptwache ins Gleisbett gestoßen haben, als gerade eine Bahn einfuhr. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

02.01.2025