28-Jähriger stößt Mann mehrere Meter in die Tiefe
Ein Mann ist nach einem Sturz von einem Geländer schwer verletzt. Ein 28-Jähriger soll ihn gestoßen haben - er sitzt nun wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in U-Haft.
Fulda (dpa/lhe) - Weil er in Fulda einen Mann über ein Brüstungsgeländer mehrere Meter in die Tiefe gestoßen haben soll, sitzt ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes gegen den Somalier, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei gemeinsam mit.
Bei der Tat am vergangenen Freitag im Bereich des Bahnhofs Fulda war das 43-jährige Opfer schwer verletzt worden. Der Mann, ebenfalls somalischer Staatsangehöriger, sei bei dem Sturz gegen 17 Uhr auf einer sich unterhalb des Brückengeländers befindenden Straße aufgeschlagen.
Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft
Den Angaben zufolge war das Opfer in ein Krankenhaus gebracht worden und ist derzeit in einem stabilen Zustand. Gegen den Tatverdächtigen sei am Samstag durch einen Richter Haftbefehl erlassen worden, hieß es. Der 28-Jährige sei dann in ein hessisches Gefängnis gebracht worden.
Die Hintergründe der Tat sind laut Mitteilung noch unklar. Auch in welchem Verhältnis beide Männer zueinander standen, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.