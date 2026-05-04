Unfälle

Wanderer stürzt sieben Meter in die Tiefe

Ein junger Mann verliert bei einer Wanderung im Rems-Murr-Kreis das Gleichgewicht - und fällt sieben Meter in die Tiefe. Was der Polizei zufolge genau passiert ist.

Ein Wanderer ist im Rems-Murr-Kreis abgestürzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Wanderer ist im Rems-Murr-Kreis abgestürzt. (Symbolbild)

Murrhardt (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einer Wanderung im Rems-Murr-Kreis etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde der 22-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in eine Klinik.

Der 22-Jährige war demnach mit einer Wandergruppe auf einem Waldweg oberhalb des Höschbachwasserfalls bei Murrhardt unterwegs. An einem Holzgeländer habe er einen anderen Weg suchen wollen, weshalb er das Geländer umgangen habe. Dabei verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte einen Abhang hinunter.

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