Wiesbaden

Missbrauchsverdacht in Kita - 35-Jähriger in U-Haft

Ein Kita-Mitarbeiter aus Wiesbaden steht unter Verdacht, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der 35-Jährige sitzt seit Anfang März in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Missbrauchs von Kindern. (Symbolfoto) Foto: Lando Hass/dpa
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Missbrauchs von Kindern. (Symbolfoto)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Wiesbaden steht unter Verdacht, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen 35-jährigen Mann, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit. Die betroffenen Kinder seien in der Einrichtung betreut worden. Zunächst hatte der «Wiesbadener Kurier» über den Fall berichtet. 

Der Beschuldigte sitze seit 3. März in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Es bestehe dringender Tatverdacht unter anderem wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Übergriffe sollen sich im Herbst/Winter 2025 ereignet haben. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Ein Abschluss der Ermittlungen sei aktuell zeitlich nicht absehbar. Weitere Beschuldigte gibt es den Angaben zufolge nicht.

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