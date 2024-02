Mutter und zwei Kinder verunglücken bei Wanderung

Lausanne (dpa) - Eine Niederländerin und ihre beiden erwachsenen Kinder sind bei einer Wanderung in der Schweiz in den Tod gestürzt. Die 57-Jährige sowie ihre Tochter (25) und der Sohn (22) waren am Donnerstag vermisst gemeldet worden. Sie waren in dem Gebiet des Bergs Rochers-de-Naye oberhalb von Montreux gewesen.