«Cold Case»

Nach 42 Jahren: Gericht verhandelt Mord an Professor

Nach mehr als 40 Jahren steht ein 62 Jahre alter Mann wegen Mordes an einem Psychologie-Professor vor Gericht. Eine DNA-Spur führte die Ermittler nach Italien.

Mord nach 42 Jahren aufgeklärt? (Archivbild) Foto: Martin Gerten/dpa
Mord nach 42 Jahren aufgeklärt? (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Düsseldorfer Ermittler sind überzeugt, den fast 42 Jahre alten Mord an einem Psychologie-Professor aufgeklärt zu haben. Am 24. Februar beginnt am Düsseldorfer Landgericht der Mordprozess gegen einen 62-Jährigen, der aus Italien an die deutschen Behörden ausgeliefert worden war, wie das Gericht mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein DNA-Treffer hatte die Ermittler auf seine Spur gebracht und den «Cold Case» aus ihrer Sicht doch noch aufgeklärt. Die Anklage wirft dem Mann heimtückischen Mord vor. Das Gericht hat zehn Verhandlungstage für den Fall angesetzt. 

Im Juni 1984 war die Leiche des Professors in dessen Wohnhaus in Hilden bei Düsseldorf entdeckt worden. Sie wies 24 Messerstiche auf. Die Ermittler rekonstruierten aufgrund der Spurenlage einen heimtückischen Angriff von hinten. Das Haus soll zudem durchsucht gewesen sein. 

Reste einer Mahlzeit

Da weder ein Fenster eingeschlagen noch eine Tür aufgebrochen war, ging die Kripo davon aus, dass der Hochschullehrer seinen Mörder selbst hereingelassen und vermutlich gekannt hat. 

Der Psychologe soll ihn sogar noch bewirtet haben: In der Wohnung fand die Polizei die Reste einer gemeinsamen Mahlzeit und leere Flaschen. Die drei Kinder des verwitweten, alleinerziehenden Vaters waren damals in den Osterferien bei Verwandten. 

Ein Kollege des Professors hatte die in Decken gehüllte Leiche gefunden: Er war aus Sorge um das tagelange Verschwinden des Wissenschaftlers zu dessen Haus gefahren und hatte es gemeinsam mit einer Nachbarin über die offene Terrassentür betreten. Die Tat soll sich am 6. April 1984 zugetragen haben. Der nun angeklagte Italiener war damals 21 Jahre alt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwulenhass? Prozess nach Mord an Kellner vor 22 Jahren
Cold Case vor Gericht

Schwulenhass? Prozess nach Mord an Kellner vor 22 Jahren

Rund 22 Jahre lang liefen die Ermittlungen in einem Mordfall in Bad Driburg ins Leere. Dann führte ein erneuter DNA-Reihentest zu einem 57-Jährigen. Gegen ihn begann nun der Prozess in Paderborn.

05.11.2025

Cold Case: 92-Jähriger wegen Mordes im Jahr 1967 verurteilt
Großbritannien

Cold Case: 92-Jähriger wegen Mordes im Jahr 1967 verurteilt

Kein anderer Fall in der britischen Polizeigeschichte wartete so lange auf Aufklärung. Die britischen Ermittler kamen nach knapp 60 Jahren einem Vergewaltiger und Mörder auf die Spur.

30.06.2025

Mord an Stewardess: Sechs DNA-Treffer entdeckt
Cold Case

Mord an Stewardess: Sechs DNA-Treffer entdeckt

Im Prozess um den Mord an einer Flugbegleiterin in Velbert hat eine DNA-Sachverständige ausgesagt. Ihr kommt in dem Indizienprozess besondere Bedeutung zu.

03.07.2024

Cold Case

DNA-Spur unter Fingernagel: «Mord im Maisfeld» aufgeklärt

1992 macht ein Spaziergänger am Rhein bei Düsseldorf einen grausigen Fund, weil sein Hund anschlägt: In einem Maisfeld im benachbarten Meerbusch liegt die teilweise entkleidete Leiche einer 50-Jährigen.

30.03.2023

Kriminalität

DNA-Spur unter Fingernagel: «Mord im Maisfeld» aufgeklärt

Es geschah im August 1992. In einem Feld wird eine Frau getötet. Ein Täter wurde nie gefunden. Nun hilft moderne Technik, den Cold Case abzuschließen.

30.03.2023