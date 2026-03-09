Brände

Nach Crans-Montana-Brand: Ermittlungen gegen Bürgermeister

Nach dem Feuerdrama in Crans-Montana geraten nun der Bürgermeister und vier weitere Personen ins Visier der Ermittler. Wer trägt Schuld an der Silvestertragödie mit 41 Toten?

Steht nun auch im Visier der Ermittler: Crans-Montanas Bürgermeister Nicolas Féroud. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Steht nun auch im Visier der Ermittler: Crans-Montanas Bürgermeister Nicolas Féroud. (Archivbild)

Crans-Montana/Sitten (dpa) - Gut zwei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Schweiz weitet die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung aus. Ermittelt wird nun auch gegen den Bürgermeister von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wie die Staatsanwaltschaft im Kanton Wallis bestätigt. Ebenso neu im Visier der Justiz sind vier weitere Personen, die für Brandschutz und Sicherheit zuständig sind oder waren. Zuerst hatte die Zeitung «24 heures» darüber berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ermittlungen gegen Betreiber laufen weiter

Es geht um die Straftatbestände fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung. Dies gilt auch für die bereits früher benannten Beschuldigten: die Betreiber der Bar, in der der verheerende Brand ausgebrochen war, Jacques und Jessica Moretti, und zwei Sicherheitsverantwortliche. 

Durch den Brand in der Bar Le Constellation in der Neujahrsnacht waren 41 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 80 überwiegend schwer verletzt worden. Funkensprühende Partyfontänen hatten Schaumstoff an der Decke in Brand gesetzt. Für solche Fontänen gilt künftig in öffentlich zugänglichen Räumen in der ganzen Schweiz ein Verbot.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trauer, Wut, Vorwürfe nach Brand-Inferno von Crans-Montana
Brandkatastrophe

Trauer, Wut, Vorwürfe nach Brand-Inferno von Crans-Montana

Unsägliche Schmerzen, tiefe Trauer und viele offene Fragen: Wer trägt Schuld an der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht?

01.03.2026

Trauer, Wut, Vorwürfe nach Brand-Inferno von Crans-Montana
Brandkatastrophe

Trauer, Wut, Vorwürfe nach Brand-Inferno von Crans-Montana

Unsägliche Schmerzen, tiefe Trauer und viele offene Fragen: Wer trägt Schuld an der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht?

27.02.2026

Brand in Crans-Montana - Mängel beim Brandschutz ignoriert
Silvesternachtsbrand

Brand in Crans-Montana - Mängel beim Brandschutz ignoriert

Evakuierungspläne fehlten, ein Feuerlöscher war nicht markiert: Jahre vor der Silvesterparty-Katastrophe wurden Mängel moniert. Was hat die Gemeinde versäumt?

21.01.2026

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung
Brand auf Silvesterparty

Crans-Montana: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Gab es zu wenig Notausgänge, war in der abgebrannten Bar nicht regelkonformes Material verbaut? Nach dem verheerenden Feuer in Crans-Montana stehen nun die Barbetreiber im Visier der Ermittler.

03.01.2026

Feuerhölle von Crans-Montana: Feuerwerkskörper im Visier
Brand auf Silvesterparty

Feuerhölle von Crans-Montana: Feuerwerkskörper im Visier

Feuerwalze, Wunderkerzen, offene Fragen: Was hat die Tragödie von Crans-Montana ausgelöst? Hinweise darauf geben Berichte von Überlebenden. Verzweifelte Familien suchen nach Antworten.

02.01.2026