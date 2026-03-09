Nach Crans-Montana-Brand: Ermittlungen gegen Bürgermeister

Crans-Montana/Sitten (dpa) - Gut zwei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Schweiz weitet die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung aus. Ermittelt wird nun auch gegen den Bürgermeister von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wie die Staatsanwaltschaft im Kanton Wallis bestätigt. Ebenso neu im Visier der Justiz sind vier weitere Personen, die für Brandschutz und Sicherheit zuständig sind oder waren. Zuerst hatte die Zeitung «24 heures» darüber berichtet.

Ermittlungen gegen Betreiber laufen weiter

Es geht um die Straftatbestände fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung. Dies gilt auch für die bereits früher benannten Beschuldigten: die Betreiber der Bar, in der der verheerende Brand ausgebrochen war, Jacques und Jessica Moretti, und zwei Sicherheitsverantwortliche.