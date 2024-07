Nach dem Zwischenhoch wird es wieder nass

«In den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden beruhigt sich das Wetter von Westen her wieder, sodass das EM-Viertelfinalspiel England - Schweiz in Düsseldorf weitgehend trocken, wenn auch noch etwas windig über die Bühne gehen sollte», so Kernn. «Für das spätere Spiel Niederlande - Türkei in Berlin sind die Aussichten noch unsicher. Möglicherweise gibt es zu Beginn noch Schauer oder einzelne Gewitter, später trocknet es auch dort ab.»