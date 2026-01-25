Tote in Indonesien

Nach Erdrutsch in Indonesien: Mehr Opfer entdeckt

In Indonesien ist das Risiko für Erdrutsche während der Regenzeit besonders hoch. Auch diesmal sind viele Menschen ums Leben gekommen oder gelten als vermisst.

Einsatzkräfte bargen zwei Tage nach dem Unglück weitere Opfer. Foto: Dimas Rachmatsyah/ZUMA Press Wire/dpa
Einsatzkräfte bargen zwei Tage nach dem Unglück weitere Opfer.

Jakarta (dpa) - Nach einem Erdrutsch in Indonesien bergen Einsatzkräfte immer weitere Opfer aus den Schlammmassen. Am Sonntag stieg die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf 25. Zudem gelten bis zu 80 Menschen als vermisst. Das Unglück hatte sich infolge von starken Regenfällen am späten Freitag in einem Dorf in der Provinz West-Java auf der Insel Java ereignet. 

Der Inselstaat ist aufgrund seines bergigen Geländes, des tropischen Klimas und langer Regenzeiten besonders anfällig für Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Erdrutsche. Nach heftigen Regenfällen treten Erdrutsche besonders häufig in dicht besiedelten Gebieten auf, wo unter anderem Abholzung die Instabilität des Bodens erhöht.

