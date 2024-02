Nach Kates Bauch-OP: William kehrt von Auszeit zurück

London/Windsor (dpa) - Der britische Thronfolger Prinz William will nach einer Auszeit während des Klinikaufenthalts seiner Frau Prinzessin Kate wieder öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag meldete, will der 41-Jährige am Mittwoch eine Zeremonie auf Schloss Windsor ausrichten und abends an einer Spendengala teilnehmen. Er hatte sich PA zufolge eine Auszeit genommen, um für seine Familie da zu sein.