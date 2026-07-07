Schussverletzung am Kopf

Nach Monaco-Explosion: Verdächtige tot in Ukraine gefunden

Eine Explosion mit mehreren Verletzten erschütterte vergangene Woche das Fürstentum Monaco. Eine Spur führte nach Deutschland. Nun wurde die Tatverdächtige tot in der Ukraine gefunden.

Nach der Flucht in die Ukraine ist eine für die Explosion in Monaco tatverdächtige Frau tot aufgefunden worden. (Archivbild) Foto: Philippe Magoni/AP/dpa
Nach der Flucht in die Ukraine ist eine für die Explosion in Monaco tatverdächtige Frau tot aufgefunden worden. (Archivbild)

Kiew (dpa) - Nach der Explosion in Monaco mit drei Schwerverletzten haben Behörden in der Ukraine eine gesuchte Frau tot aufgefunden. Der Leichnam sei mit Hilfe der Aussage eines Verdächtigen entdeckt worden, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit. Die Frau habe eine Schussverletzung am Kopf gehabt. Es seien auch Pistolenhülsen gefunden worden.

Die Polizei habe zwei Tatverdächtige festgenommen. Einer von ihnen sei Angehöriger des Militärgeheimdienstes HUR, der andere ein Ex-Mitarbeiter von Sicherheitsorganen. Der Mitteilung zufolge haben die ukrainischen Behörden alle Informationen bereits den Ermittlern im Fürstentum Monaco übermittelt.

Vergangener Mittwoch in die Ukraine eingereist

Am Montag vergangener Woche waren in Monaco drei Menschen durch eine Explosion schwer verletzt worden. Nach Medienberichten handelte es sich um einen aus der Ukraine stammenden Millionär, dessen Lebensgefährtin und einen Sohn des Paares. Interpol fahndete wegen versuchter Tötung und einer Sprengstofftat nach der Frau. Dabei durchsuchten die Beamten auch eine von ihr angemietete Wohnung im Main-Taunus-Kreis in Deutschland.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Den Angaben zufolge reiste die Frau am vergangenen Mittwoch in die Ukraine ein. Anschließend habe sie Kontakt zu Familienmitgliedern und den Tatverdächtigen gehabt. Diese hätten Geld auf ihr Konto und in Kryptogeldbörsen überwiesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Explosion in Monaco: Ukrainerin aus Deutschland verdächtigt
Mehrere Verletzte

Explosion in Monaco: Ukrainerin aus Deutschland verdächtigt

Bei einer Explosion in Monaco wurden Anfang der Woche drei Menschen schwer verletzt. Nun steht fest: Die Behörden verdächtigen keinen Mann, sondern eine Frau. Die Spur führt auch nach Deutschland.

03.07.2026

Paketbombe erschüttert Monaco – Oligarch unter den Opfern?
Explosion im Fürstentum

Paketbombe erschüttert Monaco – Oligarch unter den Opfern?

Schock im schicken Monaco: Im Fürstentum explodiert vor einem Wohnhaus eine Paketbombe, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Befindet sich ein ukrainischer Oligarch unter den Opfern?

30.06.2026

Explosion in Monaco: Derzeit keine Terror-Ermittlungen
Schwerverletzte

Explosion in Monaco: Derzeit keine Terror-Ermittlungen

Schock in Monaco: Im Fürstentum explodiert es vor einem Wohnhaus, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Befindet sich ein ukrainischer Oligarch unter den Opfern?

30.06.2026

Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden
Gewalt

Utah: Fünf Familienmitglieder zu Hause tot aufgefunden

In der Nähe der Stadt Salt Lake City werden fünf Leichen mit Schussverletzungen in einem Haus gefunden. Was ist der Hintergrund?

18.12.2024

Waldshut

Mutmaßliches Tötungsdelikt: Mann tot aufgefunden

11.06.2023