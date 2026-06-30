Verdächtiger auf der Flucht

Drei Schwerverletzte bei starker Explosion in Monaco

Ein Rucksack, eine Explosion und drei Schwerverletzte: Das Fürstentum Monaco wird am späten Abend von einem Schockmoment wachgerüttelt. Sicherheits- und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Auch französische Sicherheitskräfte waren nach der Explosion in Monaco im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Auch französische Sicherheitskräfte waren nach der Explosion in Monaco im Einsatz. (Symbolbild)

Monaco (dpa) - Drei Menschen sind bei einer heftigen Explosion am Eingang eines Wohngebäudes in Monaco schwer verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Die Explosion ereignete sich gegen 21.00 Uhr, wie der monegassische Staatsminister Christophe Mirmand im französischen Sender BFMTV sagte. Ob es sich dabei um einen Anschlag handelte, wollte er zunächst nicht bestätigen. Medienberichten zufolge flog ein Sprengstoffpaket in die Luft.

Kurz vor dem Vorfall soll eine Person an dem Ort beobachtet worden sein, die einen Rucksack abstellte und anschließend floh, wie BFMTV unter Berufung auf die monegassische Sicherheitsbehörde sowie die Regionalzeitung «Monaco-Matin» berichteten. Die verdächtige Person sei auf der Flucht, hieß es zunächst. Medien zeigten ein von Überwachungskameras aufgenommenes Bild eines rennenden Mannes mit einem dunklen Hut.

Verdächtiger auf der Flucht

Das betroffene Gebäude befindet sich Mirmand zufolge an einem Platz nahe der Grenze zu Frankreich. Der Verdächtige soll demnach zu Fuß in Richtung der französischen Stadt Beausoleil gelaufen sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Laut Angaben von «Monaco-Matin» handelt es sich bei den drei Opfern um einen Mann und eine Frau im Alter von 50 bis 60 Jahren sowie einen Jugendlichen, die zu einer Familie gehören. Zahlreiche Rettungskräfte seien am Abend vor Ort gewesen, berichtete «Monaco-Matin».

Vier weitere Menschen hätten zudem einen Schock erlitten, sagte Mirmand. «Ein Ereignis dieser Art hat sich im Fürstentum noch nie ereignet», fügte der Regierungschef hinzu.

Der Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Nizza, die rund 20 Kilometer von dem Fürstentum entfernt liegt, bezeichnete den Vorfall in einem Beitrag auf der Plattform X als einen «Anschlag». Es sei eine «Tragödie, die Monaco erschüttert», schrieb Éric Ciotti. Er bekundete volle Unterstützung für die Sicherheits- und Rettungskräfte, die im Einsatz seien.

Zusammenarbeit mit Frankreich

Französische Rettungskräfte trafen nach Angaben aus Kreisen von Frankreichs Innenministerium als Verstärkung vor Ort ein. Es sei zudem eine polizeiliche Zusammenarbeit eingerichtet worden, um den flüchtigen Täter aufzuspüren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer
Nächtlicher Einsatz

Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer

Im Wohnzimmer eines Hauses kommt es mitten in der Nacht zu einer heftigen Explosion. Rettungskräfte finden ein «umfangreiches Schadensbild» vor. Was ist passiert?

29.03.2026

Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer
Nächtlicher Einsatz

Zwei Schwerverletzte nach Explosion im Wohnzimmer

Rettungskräfte finden ein «umfangreiches Schadensbild» vor. Was ist passiert?

28.03.2026

Verdächtiger nach Explosion bei Grünen-Politikerin gefasst
Kriminalität

Verdächtiger nach Explosion bei Grünen-Politikerin gefasst

Ein weißes Auto geriet nach der nächtlichen Explosion schnell in den Fokus. Nun wurde es sichergestellt. Wie die Ermittler auf die Spur eines 36-Jährigen kamen.

23.01.2026

Schüsse in Mannheim - Verdächtiger weiter auf der Flucht
Kriminalität

Schüsse in Mannheim - Verdächtiger weiter auf der Flucht

In einem Kiosk in Mannheim wird ein 39-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der unbekannte Täter wurde bisher nicht gefasst. Das sagt die Polizei zum aktuellen Ermittlungsstand.

06.10.2025

Explosion

Ratingen: Verdächtiger aus Prepper-Szene in U-Haft

Bei der schweren Explosion mit fünf lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften in Ratingen hat es sich vermutlich um einen gezielten Angriff gehandelt. Der Verdächtige ist in Untersuchungshaft.

12.05.2023