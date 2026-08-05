Kopenhagener Gourmetrestaurant

Nach Skandal: Top-Restaurant Noma ist zurück

Das weltberühmte Noma öffnet wieder: In Kopenhagen erfindet es sich ab heute neu. Obwohl, nicht ganz. Ex-Starkoch Redzepi ist in neuer Rolle mit dabei - trotz massiver Vorwürfe früherer Mitarbeiter.

René Redzepi kehrt nach seinem Rücktritt als Küchenchef in einer neuen Rolle in das dänische Spitzenrestaurant Noma zurück. (Archivbild) Foto: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/epa/dpa
René Redzepi kehrt nach seinem Rücktritt als Küchenchef in einer neuen Rolle in das dänische Spitzenrestaurant Noma zurück. (Archivbild)

Kopenhagen (dpa) - Nach einem Skandal um Gewalt und Demütigung gegen mehr als 30 frühere Mitarbeiter öffnet der weltberühmte Gourmettempel Noma in Kopenhagen heute wieder permanent seine Türen. In dem Spitzenrestaurant wird der einst gefeierte Mitgründer, Besitzer und Ex-Küchenchef René Redzepi weiter eine tragende Rolle spielen - obwohl er Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen, sie mit Küchenutensilien gestochen und gegen Wände geschleudert haben soll.

Fast drei Dutzend frühere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten dem Dänen und weiteren Vorgesetzten in der «New York Times» vorgeworfen, ihnen zwischen 2009 und 2017 regelmäßig physische und psychische Gewalt angetan zu haben. Er soll Mitarbeitern auch gedroht haben, seinen Einfluss zu nutzen, um sie in Restaurants auf der ganzen Welt auf die Blacklist zu setzen, ihre Familien auszuweisen oder ihre Partner aus anderen Jobs feuern zu lassen. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war Redzepi von seinem Posten als Chefkoch zurückgetreten. In einem Zeitungsinterview gab er zu, ein «Idiot» gewesen zu sein. Er habe aber «keine extremen Dinge getan». 

Zwei neue Küchenchefs setzen Redzepis Visionen künftig um

Künftig übernimmt er im Noma die Rolle des Kreativ-Direktors und bleibt Mehrheitseigner. Küchenchefs werden aber die Dänin Mette Brink Søberg und der Mexikaner Pablo Soto. «René wird keine Rolle im Tagesgeschäft haben, aber wir werden weiterhin regelmäßig mit ihm im Austausch stehen, weil wir seine Visionen für die Zukunft in die Tat umsetzen sollen», sagte Mette Brink Søberg der Nachrichtenagentur Ritzau. Es sei jetzt vor allem wichtig gewesen, Führungskräfte «mit der richtigen Haltung» einzustellen. «Wenn jemand Grenzen überschreitet, greifen wir sofort ein.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Søberg arbeitet demnach seit 13 Jahren im Noma. «Ich habe in meiner Zeit hier auch erlebt, dass Leidenschaft manchmal dazu führt, dass Menschen ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben», sagte sie Ritzau, ohne näher darauf einzugehen, was für Vorfälle sie meint. Inzwischen habe das Noma aber etwa eine Personalabteilung und Mitarbeitergespräche eingeführt. 

Das Noma öffnet mit neuer Doppelspitze in der Küche. (Archivbild) Foto: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa
Das Noma öffnet mit neuer Doppelspitze in der Küche. (Archivbild)

Das Noma wurde 2003 gegründet und hat dazu beigetragen, Kopenhagen als Food-Destination für nordische Küche auf die Landkarte zu setzen. Es wurde von der Fachzeitschrift «Restaurant Magazine» mehrfach zum besten Restaurant der Welt gekürt. 2024 hatte das Noma den regulären Betrieb eingestellt. Zuletzt hatte es drei Sterne. Die will es nach der Neueröffnung nun zurückerobern. «Das ist eine wichtige Motivation», sagte Küchenchefin Søberg. «Außerdem bedeutet dieses Qualitätssiegel vielen Gästen sehr viel.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Noma öffnet wieder: Redzepi trotz Skandalen in Top-Position
Kopenhagener Sternerestaurant

Noma öffnet wieder: Redzepi trotz Skandalen in Top-Position

Das Noma in Kopenhagen gilt als eines der besten Restaurants der Welt. Doch Ex-Chefkoch Redzepi soll seine Mitarbeiter gedemütigt und geschlagen haben. Trotzdem macht er jetzt in neuer Rolle weiter.

11.06.2026

Noma-Chef tritt nach Gewalt-Vorwürfen zurück
Kopenhagener Sternerestaurant

Noma-Chef tritt nach Gewalt-Vorwürfen zurück

Das Noma in Kopenhagen gilt als eines der besten Restaurants der Welt. Doch Ex-Mitarbeiter werfen Chefkoch Redzepi laut «New York Times» Gewalt und Demütigungen vor. Jetzt zieht der Däne Konsequenzen.

12.03.2026

New York: Veganes Spitzenrestaurant serviert wieder Fleisch
Drei-Sterne-Gastronomie

New York: Veganes Spitzenrestaurant serviert wieder Fleisch

Nach vier Jahren veganem Kurs öffnet der Schweizer Starkoch Daniel Humm sein Spitzenrestaurant wieder für Fisch und Fleisch – dafür hat er Gründe.

13.08.2025

Sterne-Restaurant-Rekord in Deutschland
Guide Michelin

Sterne-Restaurant-Rekord in Deutschland

Wer sich einen Michelin-Stern erkocht, gehört zur Crème de la Crème der Spitzengastronomie. In Deutschland gibt es nun so viele wie noch nie - und auch zwei neue Lokale mit 3-Sterne-Höchstwertung.

17.06.2025

Dänemark

Brand in historischer Börse in Kopenhagen unter Kontrolle

Flammen glühen aus der historischen Börse in Kopenhagen und zerstören wichtige Teile des Gebäudes. Die Ursache des plötzlich ausgebrochenen Brandes ist noch unklar.

16.04.2024