Nachwuchs bei den Hamburger Alsterschwänen

Zu den Alsterschwänen, die als eines von Hamburgs Wahrzeichen gelten, gehören derzeit etwa 90 erwachsene Tiere. Sie werden seit Jahrhunderten vom sogenannten Schwanenwesen betreut. Im Winter kommen sie dafür in ein Winterquartier. Chef dieser städtischen Dienststelle ist Nieß. Er und sein Team helfen auch verletzten Wildtieren, die in Hamburg in Not geraten sind.