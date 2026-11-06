Wetter

Nebliges und trübes Wochenende erwartet

Viele Regionen Deutschlands müssen sich am Wochenende auf dichte Wolken und Hochnebel einstellen. Zum Wochenstart deutet sich bereits eine Wetterumstellung an.

Nebel wird auch am Wochenende erwartet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nebel wird auch am Wochenende erwartet.

Offenbach (dpa) - Den Menschen in Deutschland steht vielerorts ein bewölktes und trübes Wochenende bevor. Am Samstag wird es vor allem in der Südwesthälfte stark bewölkt, auch im Osten soll es Wolken geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. 

Es bleibe aber weitgehend trocken. Im Norden könne es teils dichten Hochnebel geben. Auch die Temperaturaussichten klingen nicht gemütlicher: «Höchstwerte 5 bis 10 Grad, im Dauernebel kälter», schreibt der Wetterdienst. Nachts können die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad sinken. 

Wechselhafteres Wetter kommende Woche

Am Sonntag bleibt es laut Vorhersage «in weiten Landesteilen stark bewölkt bis bedeckt, teils auch trüb». An manchen Orten sei dann auch Sprühregen möglich, hieß es. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen sechs Grad in Teilen Bayerns und elf Grad an Oberrhein und Schwarzwald. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Und wie geht es zum Start der neuen Woche weiter? Am Montag könne sich, sobald der Nebel sich auflöse, in der Mitte des Landes häufiger die Sonne zeigen, so der DWD. Von Südwesten ziehe «allerdings im Tagesverlauf erneut Bewölkung auf, und kündigt die Wetterumstellung hin zu einem wechselhafteren Wetter in der kommenden Woche an», teilten die Wetter-Expertinnen und Experten mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zum Wochenstart wird es trüb und kalt
Wetterbericht

Zum Wochenstart wird es trüb und kalt

Der Dezember beginnt mit reichlich Nebel. Das graue Wetter setzt sich auch in den kommenden Tagen in Teilen des Landes fort. In der Nacht zu Dienstag rechnet der Wetterdienst stellenweise mit Glätte.

01.12.2025

Nebel und Wolken zum Wochenstart in Hessen
Gelegentlich Sonne

Nebel und Wolken zum Wochenstart in Hessen

Das Wetter bleibt herbstlich trüb. In den kommenden Tagen zeigt sich der Himmel meist bedeckt. Was ist mit Sonnenschein?

09.11.2025

Von wegen goldener Herbst: Nebel und Wolken prägen Wetter
Herbstwetter

Von wegen goldener Herbst: Nebel und Wolken prägen Wetter

Wer auf goldene Herbstsonne hofft, braucht Geduld: Nebel und Hochnebel bestimmen das Bild. Wie viel Sonne und Regen die nächsten Tage wirklich bringen.

09.10.2025

Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich
Wetteraussichten

Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich

Mit Minusgraden ist am Wochenende in Deutschland tagsüber erst einmal nicht zu rechnen. In großen Teilen wird es statt dauergrau dabei heiter und sonnig.

08.02.2025

Ruhiges Herbstwetter

Sonne, Wolken, Nebel - Stabiles Herbstwetter zum Wochenstart

Das Wetter bleibt nahezu unverändert in der kommenden Woche. Mancherorts sind frühlingshafte Temperaturen möglich.

03.11.2024