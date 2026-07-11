Neue Hitzerekorde? Nächte werden wieder tropisch

Offenbach (dpa) - Viel Sonne und hochsommerliche Temperaturen: Eine neue Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Und: «Es wird von Tag zu Tag etwas wärmer», sagt Meteorologin Jacqueline Kernn von der Wettervorhersage-Zentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Im Südwesten steigt die Temperatur zu Wochenbeginn verbreitet über 35 Grad. «Neue Hitzerekorde sind jedoch nicht zu erwarten», sagt sie. Da die Luft relativ trocken sei, sei die Wärmebelastung nicht ganz so hoch wie zur Hitzewelle im Juni.

Waldbrandgefahr und hoher UV-Index

«Allerdings werden die Nächte im Südwesten wieder zunehmend tropisch, damit sinkt die Möglichkeit der Erholung und die Belastung steigt.» Unter einer Tropennacht versteht man eine Nacht, in der die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt.

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Wegen der anhaltenden Trockenheit nehme die Gefahr für Brände in Wald und Flur zu. Und: Da die Sonne in vielen Regionen den ganzen Tag von einem wolkenlosen Himmel strahlt, sei der UV-Index hoch bis sehr hoch. Bei längeren Aufenthalten im Freien solle man sich also schützen.

Ende der Hitzewelle unklar

Noch sei unsicher, wie lange die Hitzewelle andauern werde, teilte der DWD mit. Wettermodelle deuteten zum Ende der nächsten Woche auf zunehmenden Tiefdruckeinfluss hin. Damit würde die Luft feuchter und schwüler werden, sodass das Potenzial für kräftige Gewitter zunehme. Gleichzeitig zeichne sich dann ein allmählicher Temperaturrückgang ab.

Regionale Unterschiede

Die Temperaturen steigen heute im Norden und Osten auf bis zu 25 bis 30 Grad, an den Küsten 20 bis 23 Grad. Im Süden und Westen werden laut DWD 29 bis 35 Grad erreicht. Während es im Westen und Süden fast nur Sonne gibt, können im Norden und Osten zeitweise Wolken durchziehen.

Die Nacht zum Sonntag ist im Osten locker bewölkt, sonst klar, später ziehen im Norden Wolkenfelder auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad, in Hanglagen und Ballungszentren Südwestdeutschlands um 20 Grad.