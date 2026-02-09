Nebel im Süden und der Mitte

Neue Woche beginnt im Nordosten mit Glättegefahr und Kälte

Glatteisgefahr und Nebel bestimmen in Deutschland den Start in die neue Woche. Im Nordosten bleibt es zunächst weiter kalt - im Laufe der Woche sind mildere Temperaturen und Regen angesagt.

Im Nordosten beginnt auch die neue Woche frostig. Foto: Philip Dulian/dpa
Im Nordosten beginnt auch die neue Woche frostig.

Offenbach (dpa) - Im Nordosten Deutschlands müssen sich die Menschen auch zum Start in die neue Woche gebietsweise auf Glätte einstellen. Es herrsche Dauerfrost, durch gefrierenden Sprühregen oder Schneegriesel könne es heute auch im Tagesverlauf glatt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Vormittag ist für den Süden und die Mitte Deutschlands gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern vorhergesagt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie schon in den vergangenen Tagen wird es auch heute im Westen und Südwesten wärmer als im Nordosten. Bis zu neun Grad sind dort möglich, während im Nordosten und Osten leichter Dauerfrost mit minus einem Grad und teils Schneegriesel erwartet werden. Insgesamt startet die neue Woche mit dichter Bewölkung oder Nebel und vereinzelt Sprühregen.

Mildere Temperaturen und Regen am Mittwoch

Im Südwesten wird es auch am Dienstag bewölkt, gegen Mittag kommt auch wieder Regen auf, der sich bis zum Nachmittag an den Untermain und an die Mosel ausbreitet. Sonst gebe es nach Auflösung von Nebel einen Wechsel von Wolken und Sonne und es bleibe meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen von Nordost nach Südwest zwischen null und zehn Grad.

Noch etwas mildere Temperaturen gibt es den Meteorologen zufolge am Mittwoch. Während es im äußersten Norden und Nordosten anfangs gefrierenden Regen, Schnee oder Glatteis geben kann, soll es im Südwesten teils Dauerregen geben. In Rheinnähe und im Alpenvorland seien bis zu 14 Grad möglich. Im Norden und Nordosten bleibe es nasskalt bei bis zu zwei Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mildere Temperaturen zum Wochenstart in Hessen
Vorhersage

Mildere Temperaturen zum Wochenstart in Hessen

Milderes Wetter mit Wolken und Regen erwartet die Hessen in den kommenden Tagen. Zur Wochenmitte sind auch wieder zweistellige Temperaturen möglich.

08.02.2026

Regen, Nebel und Glätte in Hessen erwartet
Wetter

Regen, Nebel und Glätte in Hessen erwartet

Bis zum Wochenende werden vor allem die frühen Morgenstunden auf Hessens Straßen gefährlich. Nebel versperrt die Sicht, auch Glatteis schließen die Experten nicht aus.

04.12.2025

Deutlich kühler zu Herbstbeginn - Dauerregen im Süden
Wetter-Vorhersage

Deutlich kühler zu Herbstbeginn - Dauerregen im Süden

Der Herbst hat nun auch astronomisch begonnen. Passend dazu zeigt die Wettervorhersage stellenweise Bodenfrost, Nebel und Temperaturen von gerade noch zehn Grad.

22.09.2025

Ruhiges erstes Adventswochenende
Wetter

Ruhiges erstes Adventswochenende

Wenn am Sonntag der meteorologische Winter beginnt, wird es tatsächlich kalt.

30.11.2024

Vorhersage

Viele Niederschläge - Gefrierender Regen sorgt für Glatteis

Es bleibt ungemütlich an der Wetterfront: In den nächsten Tagen gibt es in Deutschland viel Regen und Schnee, es könnte glatt werden auf den Straßen.

15.01.2024