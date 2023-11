November bringt weiter Regen und viel Wind

Am Freitag könnte es nach der Bildung eines weiteren Tiefs möglicherweise sogar schweren Sturm und erneut viel Regen im Süden Deutschlands geben, doch das sei noch nicht gesichert, erklärte DWD-Meteorologe Christian Herold in Offenbach. In den Mittelgebirgen und am Alpenrand könnte es auch Schnee geben. Spätestens an diesem Mittwoch werde man klarer sehen.