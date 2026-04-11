Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte Reisende sitzen fest

Zahna (dpa) - Eine Oberleitung ist auf der Strecke Berlin-München auf einen Zug gefallen. Hunderte Reisende sitzen daher in dem ICE fest, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Demnach riss am Mittag eine Oberleitung bei Zahna in Sachsen-Anhalt.

An einer Stelle seien dadurch auch Fenster des Zuges beschädigt worden, zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt, sagte die Bahnsprecherin. Ein Sprecher des Landkreises Wittenberg teilte mit, ihm vorliegenden Informationen zufolge seien zwei Menschen an Bord wegen «Panik und Kreislauf» kollabiert.

Beschädigter ICE soll abgeschleppt werden

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Der Zug auf dem Weg von Berlin nach Halle sei außerhalb eines Bahnhofs zum Stehen gekommen. Nach Angaben des Landkreises Wittenberg soll er nun in den Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg geschleppt werden. Ein Schleppzug der Deutschen Bahn sei bereits eingetroffen und habe den Zug mit Druckluft aufgepumpt, sagte der Sprecher. Von dort sollen die betroffenen Fahrgäste weiterreisen können. Das bestätigte auch ein Feuerwehrsprecher vor Ort gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte es von der Bahn geheißen, ein Ersatzzug könne wegen abgeschalteten Stroms nicht eingesetzt werden und die Reisenden müssten in Bussen weiterfahren.