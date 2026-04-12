Verkehr

Oberleitung fällt auf ICE: Reparatur dauert an

Hunderte Fahrgäste sitzen am Samstag in einem ICE fest, weil eine Oberleitung gerissen ist. Die Auswirkungen sind auch am Sonntag noch zu spüren.

Die Reparatur der gerissenen Oberleitung ist noch nicht abgeschlossen. Foto: Heiko Rebsch/dpa
Die Reparatur der gerissenen Oberleitung ist noch nicht abgeschlossen.

Zahna-Elster (dpa) - Nach der gerissenen Oberleitung auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin-München müssen sich Fahrgäste am Sonntag weiterhin auf eine längere Reisezeit einstellen. Die Reparaturarbeiten dauern an, wie eine Bahnsprecherin am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ob die Strecke noch am Sonntag wieder komplett freigegeben wird oder erst am Montag, stehe noch nicht fest.

Am Samstag war eine Oberleitung bei Zahna-Elster in Sachsen-Anhalt gerissen und auf einen ICE gefallen. Hunderte Reisende saßen stundenlang fest. Zwei von ihnen wurden laut Bahn leicht verletzt. 

Seit Samstagabend sei die Strecke an der betroffenen Stelle wieder eingleisig befahrbar, sagte die Sprecherin. Züge werden demnach auch über Dessau umgeleitet. Die Bahn sprach am Morgen von einer Verspätung von 30 bis 50 Minuten. «Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung», heißt es auf der Webseite.

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