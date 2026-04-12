Schaden an Oberleitung

S-Bahn fährt in Oberleitung – Fahrgäste evakuiert

Erst am Samstag riss auf der wichtigen Bahnstrecke Berlin-München eine Oberleitung. Am Sonntag gibt es dann ein ähnliches Unglück im Kreis Mettmann.

Eine S-Bahn ist in Nordrhein-Westfalen in eine herabhängende Oberleitung gefahren. (Symboldbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Eine S-Bahn ist in Nordrhein-Westfalen in eine herabhängende Oberleitung gefahren. (Symboldbild)

Gruiten (dpa) - Eine S-Bahn ist in Nordrhein-Westfalen in eine herabhängende Oberleitung gefahren und beschädigt worden. Die 65 Fahrgäste mussten demnach auf freier Strecke unweit des Bahnhofs Gruiten in Haan (Kreis Mettmann) aus der Bahn evakuiert und zu einem Ersatzbus geführt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Strom hinterließ dem Einsatzbericht zufolge «deutliche Spuren» an dem Fahrzeug.

Die defekte Oberleitung hat sichtbare Spuren am Triebwagen hinterlassen. Foto: -/Feuerwehr Haan/dpa
Die defekte Oberleitung hat sichtbare Spuren am Triebwagen hinterlassen.

Die Deutsche Bahn schaltete die Oberleitung demnach zunächst stromlos, sodass die Insassen gut eine Stunde nach dem Vorfall am Sonntagmorgen ins Freie geführt werden konnten. Die Bahnstrecke blieb zunächst gesperrt.

Erst am Samstag war auf der wichtigen Strecke Berlin-München eine Oberleitung auf einen ICE gefallen. Hunderte Reisende saßen daher fest. Nach bisherigen Erkenntnissen riss eine Oberleitung bei Zahna in Sachsen-Anhalt.

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