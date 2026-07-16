Umweltverschmutzung

Ölteppich auf Mosel - 124 Schiffspassagiere sitzen fest

Ein technischer Defekt eines Passagierschiffs sorgt für einen Ölteppich auf der Mosel. Und die Menschen an Bord müssen vorerst an der Schleuse bleiben.

Nach einem Defekt an einem Fahrgastschiff fließen mehr als 100 Liter Diesel in die Mosel. (Symbolbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Nach einem Defekt an einem Fahrgastschiff fließen mehr als 100 Liter Diesel in die Mosel. (Symbolbild)

Trier (dpa) - Nach einem technischen Defekt an einem Fahrgastschiff haben sich mehr als 100 Liter Diesel auf der Mosel ausgebreitet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei bildete sich in Höhe der Schleuse Detzem ein Ölteppich, der sich über die gesamte Breite des Flusses und rund 500 Meter flussabwärts erstreckte. 

Dem Schiff mit 124 Passagieren an Bord war die Weiterfahrt zunächst untersagt worden. Nachdem die Ursache für den Austritt geklärt war, durfte es weiterfahren. Der Wasserschutzpolizei zufolge handelte es sich um einen technischen Defekt am Treibstofftank. Dort funktionierte ein wichtiger Sensor nicht, woraufhin Diesel durch die Entlüftung austrat.

Der ausgelaufene Kraftstoff kann den Angaben nach wegen der Strömung nicht abgeschöpft oder abgesaugt werden. Der Diesel liege als Film auf der Wasseroberfläche und werde im Laufe des Tages durch die Schifffahrt verteilt und durch die Sonne verdampfen, sagte ein Sprecher.

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