Ostern ade? Wie mit dem «Sitzhasen» Stimmung gemacht wird

Berlin (dpa) - Darf man nicht einmal mehr Osterhase sagen? Ist das Abendland endgültig in Gefahr, wenn manche Läden «Sitzhasen» in ihrem Sortiment führen? Das beschwören einige Wut-Kommentare vor allem aus rechten Kreisen in sozialen Medien herauf: Der Osterhase sei angeblich einer Sensibilität anderen Kulturen gegenüber zum Opfer gefallen und muss sich nun mit einer weniger christlichen Bezeichnung verkaufen lassen.