Ermittlungserfolg

Paar stiehlt bei Umzug Kater von Nachbarin - Happyend

Die Birma-Kater Hubert und Staller waren im Allgäu ein festes Gespann - bis die Nachbarn der Besitzerin umzogen und Staller spurlos verschwand. Dann kam ein Verdacht auf.

Die Birma-Kater Hubert und Staller (r) sind inzwischen wieder im Allgäu vereint. Foto: -/Polizeiinspektion Füssen/dpa
Die Birma-Kater Hubert und Staller (r) sind inzwischen wieder im Allgäu vereint.

Füssen/Bautzen (dpa) - Ein Paar aus dem Allgäu hat bei seinem Umzug neben den eigenen Sachen auch einen Birma-Kater der Nachbarin mitgenommen. Das Tier namens Staller sei verschwunden, als die Nachbarn der in Füssen wohnenden Besitzerin nach Sachsen umgezogen seien, teilte die Polizei mit. Weil Staller mit seinem Kompagnon, Birma-Kater Hubert, als Freigänger auch immer wieder bei den Nachbarn war, habe die Besitzerin der Tiere der Polizei schließlich den Verdacht auf Diebstahl gemeldet.

Die Vermutung bestätigte sich laut Polizei während der Ermittlungen. Deshalb hätten Beamten schließlich die neue Wohnung der ehemaligen Nachbarn im sächsischen Landkreis Bautzen durchsucht. Dabei habe der Mann noch versucht, Kater Staller rechtzeitig über die Terrasse ins Freie zu lassen. Das hätten die Polizisten aber verhindern können. So kam es laut Polizei letztlich zum Happy End für die beiden nach den Fernsehkommissaren benannten Tiere und ihre Besitzerin: Staller wurde nach etwa 600 Kilometern Fahrt wieder mit Hubert vereint.

Für die ehemaligen Nachbarn dürfte der Fall dagegen noch ein Nachspiel haben: Die polizeilichen Ermittlungen wegen Diebstahls gegen die 57 Jahre alte Ex-Nachbarin seien abgeschlossen - der Fall liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft, sagte eine Polizeisprecherin.

