Paar stiehlt bei Umzug Kater von Nachbarin - Happyend

Füssen/Bautzen (dpa) - Ein Paar aus dem Allgäu hat bei seinem Umzug neben den eigenen Sachen auch einen Birma-Kater der Nachbarin mitgenommen. Das Tier namens Staller sei verschwunden, als die Nachbarn der in Füssen wohnenden Besitzerin nach Sachsen umgezogen seien, teilte die Polizei mit. Weil Staller mit seinem Kompagnon, Birma-Kater Hubert, als Freigänger auch immer wieder bei den Nachbarn war, habe die Besitzerin der Tiere der Polizei schließlich den Verdacht auf Diebstahl gemeldet.

Die Vermutung bestätigte sich laut Polizei während der Ermittlungen. Deshalb hätten Beamten schließlich die neue Wohnung der ehemaligen Nachbarn im sächsischen Landkreis Bautzen durchsucht. Dabei habe der Mann noch versucht, Kater Staller rechtzeitig über die Terrasse ins Freie zu lassen. Das hätten die Polizisten aber verhindern können. So kam es laut Polizei letztlich zum Happy End für die beiden nach den Fernsehkommissaren benannten Tiere und ihre Besitzerin: Staller wurde nach etwa 600 Kilometern Fahrt wieder mit Hubert vereint.