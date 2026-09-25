Monarchin auf Zeit

Paula Löber aus Sachsen-Anhalt ist neue Deutsche Weinkönigin

Erstmals seit 1993 stellt das Anbaugebiet Saale-Unstrut wieder die Bundes-Weinkönigin. Im Jubel ihrer Fans nimmt die wichtigste Botschafterin der Branche von ihrer Vorgängerin die Krone entgegen.

Paula Löber (Mitte) stammt aus der Altmark und arbeitet bei einem Sekt- und Weinhersteller in Freyburg (Burgenlandkreis). Foto: Uwe Anspach/dpa
Paula Löber (Mitte) stammt aus der Altmark und arbeitet bei einem Sekt- und Weinhersteller in Freyburg (Burgenlandkreis).

Neustadt/Weinstraße (dpa) - Die 78. Deutsche Weinkönigin heißt Paula Löber und kommt aus dem Weinanbaugebiet Saale-Unstrut in Sachsen-Anhalt. Die 29-Jährige setzte sich in einem spannenden Finale in Neustadt/Weinstraße (Pfalz) gegen vier Mitbewerberinnen durch. Als wichtigste Botschafterin der Branche vertritt die Projektmanagerin ein Jahr lang 14.000 Weinbaubetriebe.

Im Konfettiregen und unter dem Jubel ihrer Fangemeinde nahm die neue «First Lady des Rebensafts» die Krone von Vorgängerin Anna Zenz von der Mosel entgegen. «Es ist unbeschreiblich», sagte Löber überglücklich der Deutschen Presse-Agentur. «Ich weiß gerade gar nicht, was in meinem Kopf los ist, aber es ist ganz, ganz, ganz viel Freude. Wahnsinn, was man alles erreichen kann.» Sie wird nun zahlreiche Termine auch im Ausland wahrnehmen.

Weinprinzessinnen aus Rheinhessen und Württemberg

Aus Saale-Unstrut kam die Siegerin zuletzt 1993. Die fünf Kandidatinnen mussten unter anderem Weinsorten bei einer Blindverkostung erkennen und in weinbezogenen Spielen auf der Bühne ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Vor Hunderten Gästen im Saalbau wählten eine Jury und das Publikum anschließend Kathrin Knierim (27, Rheinhessen) und Natalie Schäfter (25, Württemberg) zu Weinprinzessinnen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im Kampf um die Krone unterlagen im Finale Anna Cölsch (21, Pfalz) und Lena Roie (32, Rheingau). Die Finalistinnen hatten sich in einem Vorentscheid gegen fünf Kandidatinnen und einen Kandidaten aus anderen Gebieten durchgesetzt.

«Das Jahr war größer als jeder Traum»

Insgesamt gibt es in Deutschland 13 Weinanbaugebiete, das größte ist Rheinhessen. Die Weinkönigin wirbt seit 1949 für die Branche. Bis 1999 galt die Bedingung, dass die Kandidatinnen ledig sein und aus einer Winzerfamilie stammen mussten. Mittlerweile ist der Wettbewerb auch für Männer geöffnet.

Die bisherige Amtsinhaberin Anna Zenz nahm bewegt Abschied. «Das Jahr war größer als jeder Traum», sagte die 25-Jährige.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das sind die Finalistinnen zur Weinmajestäten-Wahl
Kampf um die Krone

Das sind die Finalistinnen zur Weinmajestäten-Wahl

Die Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche. Eine Jury bestimmte nun die fünf Finalistinnen.

19.09.2026

Trotz männlicher Konkurrenz: Anna Zenz ist 77. Weinkönigin
Kandidatin aus Zwingenberg wird Prinzessin

Trotz männlicher Konkurrenz: Anna Zenz ist 77. Weinkönigin

Erstmals stand ein Mann im Finale - doch zur Deutschen Weinkönigin ist erneut eine Frau gekürt worden. Katja Simon von der Hessischen Bergstraße wurde zur Weinprinzessin gewählt.

26.09.2025

Offen für Männer: Wahl der Weinkönigin wird verändert
Weinmajestät auf Zeit

Offen für Männer: Wahl der Weinkönigin wird verändert

Die Weinkönigin gilt als wichtigste Botschafterin der Branche. Nun steht die Tradition vor großen Änderungen. Übernimmt 2025 erstmals ein Mann das Amt?

16.03.2025

«Unbeschreiblich»: Charlotte Weihl neue Deutsche Weinkönigin
Monarchin auf Zeit

«Unbeschreiblich»: Charlotte Weihl neue Deutsche Weinkönigin

Erstmals seit 2014 stellt das Anbaugebiet Pfalz wieder Deutschlands Weinkönigin. Im Jubel ihrer Fangemeinde nimmt die wichtigste Botschafterin der Branche die Krone entgegen. Was will sie erreichen?

28.09.2024

Agrar

Wahl der Deutschen Weinkönigin: Baden hofft auf neuen Titel

Die wichtigste Botschafterin des deutschen Weins wird bald neu gewählt. Die Krone ist bisher fest in der Hand des Anbaugebiets Baden. Ist ein neuer Erfolg bei der Kür in Neustadt möglich?

02.07.2023