Person mit Kind schießt auf Polizei und verschanzt sich

Brandenburg an der Havel (dpa) - Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Landkreis Havelland nach rund 20 Stunden noch an. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagvormittag. Das Kind konnte ihren Angaben nach in der Nacht gegen 1 Uhr in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden.