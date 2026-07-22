Abschiebung nach Afghanistan nicht mehr nur für Straftäter

Berlin (dpa) - Der Bund hat nach Angaben des hessischen Innenministeriums den Weg für mehr Abschiebungen nach Afghanistan geebnet. Die Bundespolizei habe mitgeteilt, «dass die bislang bestehenden Einschränkungen bei der Vorführung afghanischer Staatsangehöriger zur Identifizierung - Straftäter und Gefährder - aufgehoben sind», heißt es in einem Erlass des Ministeriums.

Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte auf Anfrage, der Bund habe die Voraussetzungen dafür geschaffen, «dass zukünftig regelhafte Abschiebungen von Ausreisepflichtigen nach Afghanistan möglich sind». Schwerpunkt Hessens werde weiter die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern sein. «Hessen wird aber auch von darüber hinausgehenden Möglichkeiten Gebrauch machen.»

Identifizierung durch Vertreter der Taliban

Bei der im Erlass erwähnten Vorführung zur Identifizierung geht es um die Vorbereitung von Abschiebungen: Mit Vertretern der islamistischen Taliban-Regierung wird versucht, die Identität ausreisepflichtiger Personen zu klären und nötigenfalls Reisedokumente auszustellen. Dem hessischen Erlass zufolge gibt es nur noch wenige Ausnahmen von dem Verfahren. Die Auswahlkriterien blieben aber: männlich, volljährig, alleinstehend und vollziehbar ausreisepflichtig.

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An der Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den islamistischen Taliban hatte es Kritik gegeben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wies dies aber kürzlich zurück.

Die Bundespolizei war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Auch das Bundesinnenministerium äußerte sich zunächst nicht. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte erst am Montag bekräftigt, Abschiebungen in Länder wie Afghanistan zu forcieren. Er bezog dies auf Straftäter vor dem Hintergrund eines tödlichen Angriffs auf einen Studenten in Trier.

Kritik vom Flüchtlingsrat

Der hessische Flüchtlingsrat äußerte sich besorgt über die Erweiterung des Personenkreises. «Wir lehnen Abschiebungen nach Afghanistan prinzipiell ab», erklärte die Organisation. «Jetzt aber sämtliche Einschränkungen, die bislang bestanden hatten, fallenzulassen und damit auch nicht vorbestrafte Afghanen zur Abschiebung freizugeben, ist unverantwortlich». Die Linken-Innenpolitikerin Clara Bünger sagte, Abschiebungen nach Afghanistan würden schrittweise normalisiert. «Das verstößt aus meiner Sicht gegen menschenrechtliche Schutzvorschriften.»

Hessens Innenminister Poseck betonte indes, wer ausreisepflichtig sei, müsse das Land verlassen. «Die Ausreisepflicht steht auch erst am Ende eines langen rechtsstaatlichen Verfahrens», erklärte der CDU-Politiker.