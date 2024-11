AfD bald mit weiterem hauptamtlichen Bürgermeister

Berlin/Jüterbog (dpa) - Die AfD stellt künftig nach eigenen Angaben einen weiteren hauptamtlichen Bürgermeister. Der bisher parteilose Bürgermeister der brandenburgischen Stadt Jüterbog, Arne Raue, habe in der vergangenen Woche einen Mitgliedsantrag bei der AfD gestellt. Der zuständige Kreisverband Teltow-Fläming habe die Aufnahme am Sonntag einstimmig beschlossen, teilte Brandenburgs AfD-Landeschef René Springer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Nach Ablauf einer einmonatigen Widerspruchsfrist werde Raue dann Mitglied im Landesverband Brandenburg sein.