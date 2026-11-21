Rottenburg an der Laaber (dpa) - Als die Urne des vor gut zwei Wochen gestorbenen Freie-Wähler-Chefs Hubert Aiwanger auf dem Friedhof in seinem Heimatort beigesetzt wird, erschallen Salutschüsse. Die Familie nimmt mit weißen Rosen Abschied, begleitet von Fahnenabordnungen zahlreicher Vereine, politischen Weggefährten, der örtlichen Blaskapelle, Jägern und weiteren Gästen. Rund 2.000 Menschen nahmen nach Angaben der Organisatoren an der feierlichen Trauerzeremonie für den Politiker in dessen niederbayerischer Heimat teil.

Aiwangers Bürgernähe und Heimatverbundenheit spiegelten sich in der Feier: Ausdrücklich waren alle Menschen, die sich dem Freie-Wähler-Chef verbunden fühlten, eingeladen.

Der Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut, wurde auf eine Leinwand ins Freie übertragen. Dort hatten sich bei Sonne und unter blauem Himmel Trauende versammelt. Großformatige Porträts erinnerten an den wohl bekanntesten Sohn der Stadt. Der Politiker war am 4. November im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben.

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Foto: Felix Hörhager/dpa Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger dankte für eine «unglaubliche Solidaritätswelle».

Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger dankte für die große Anteilnahme und Unterstützung. Sie sprach von einer «unglaublichen Solidaritätswelle», die nach der Todesnachricht vor zweieinhalb Wochen eingesetzt habe. «Unvorstellbar!» Jeder, der einmal ein Foto mit Hubert Aiwanger gemacht hatte, habe dies im Internet hochgeladen. Briefe und Anrufe seien eingegangen, vor Kondolenzbüchern hätten sich Warteschlangen gebildet. Aus dieser Solidarität seien eine große Kraft und ein Zusammenhalt entstanden, die sich auf Aiwangers Wegbegleiter übertragen hätten.

Schweiger bat die Trauergemeinde, die Lücke, die Aiwanger hinterlasse, mit neuem Leben, neuen Taten und Schaffenskraft zu füllen. «Ihn weiterhin in unserer Mitte zu haben, in seinem Sinne weiterzumachen, ich glaube, das ist das größte Vermächtnis», sagte sie. Ihr Dank galt insbesondere allen Menschen, die bei der Organisation der Trauerfeierlichkeiten geholfen haben. Er wäre «ziemlich stolz auf uns gewesen», sagte sie über ihren Lebensgefährten.

Bürgernähe und Fleiß

Die Trauerredner rückten Aiwangers Heimatverbundenheit und Bürgernähe, Engagement und Fleiß in den Mittelpunkt und bezeichneten ihn als großen Familienmenschen.

Pfarrer Saju Thomas sah in der Anteilnahme ein großartiges Zeichen der Liebe und der innigen Verbundenheit mit dem Verstorbenen. Aiwanger sei «ein Mensch ohne Fassade» gewesen, bürgernah, ohne Heuchelei. Auf Volks- und Vereinsfesten sei er im Mittelpunkt gestanden, ohne diesen zu suchen. Dabei habe Aiwanger stets Klartext geredet.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Hunderte Menschen nahmen an der Trauerfeier teil.

Mit teils brüchiger Stimme würdigte Landrat Alfred Holzner den Verstorbenen. Dieser habe auch auf kommunaler Ebene nachhaltig gewirkt und als Landes- und Bundespolitiker das Gesicht Bayerns geprägt. Aiwanger habe sich durch Intelligenz und kraftvolle Rhetorik ausgezeichnet und den Bezug zur Heimat nie verloren. «Hubert blieb immer einer von uns.» Aiwangers unermüdlichen Einsatz für Landwirte, Handwerk, Vereine und Mittelstand unterstrich auch der Rottenburger Bürgermeister Laurentius Seidl.

Unter den Trauergästen waren der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusministerin Anna Stolz und Digitalminister Fabian Mehring (alle Freie Wähler).