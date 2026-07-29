Kabinettsumbildung

Auf dem Karussell: Das neue Team Merz

Der Bundeskanzler und CDU-Chef hat nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn die Gelegenheit zum Umbau seiner Mannschaft genutzt. Ein Überblick über die Personalien.

Das Personalkarussell hat sich in den vergangenen Tagen schnell gedreht. (Symbolbild) Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa
Das Personalkarussell hat sich in den vergangenen Tagen schnell gedreht. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat diverse CDU-Positionen im Bundeskabinett neu besetzt. Das hat auch Folgen für die personelle Aufstellung der Partei, deren Chef Merz ist. Anlass war der Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn wegen der Leihmutteraffäre. Wer wird was? 

Thorsten Frei

Der 52-jährige Jurist aus dem Schwarzwald wechselt von der Position des Kanzleramtschefs anstelle von Spahn an die Spitze der 208 Abgeordneten der Unionsfraktion. Dort ist er dafür zuständig, Mehrheiten für die Regierungspolitik zu organisieren und sich mit dem Koalitionspartner SPD abzustimmen.

Thorsten Frei wechselt vom Kanzleramt an die Spitze der Unionsfraktion. Foto: Michael Kappeler/dpa
Thorsten Frei wechselt vom Kanzleramt an die Spitze der Unionsfraktion.

Nina Warken

Die bisherige Gesundheitsministerin wird Nachfolgerin von Frei als Bundesministerin für besondere Aufgaben und Chefin des Kanzleramts. Künftig koordiniert die 47-jährige Juristin aus Tauberbischofsheim die Regierungsgeschäfte und ist quasi rechte Hand von Kanzler Merz.

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Nina Warken wechselt vom Gesundheitsministerium ins Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa
Nina Warken wechselt vom Gesundheitsministerium ins Kanzleramt.

Carsten Linnemann

Der 48-jährige Paderborner war bisher CDU-Generalsekretär und übernimmt nun Warkens Amt an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums. Entsprechend seinem Motto «Einfach mal machen» muss der Volkswirt das Sparprogramm für die Krankenversicherung umsetzen und unter anderem eine Pflegereform auf den Weg bringen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird Minister. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wird Minister. (Archivbild)

Steffen Bilger

Auch der neue Bundesverkehrsminister, Nachfolger des geschassten CDU-Politikers Patrick Schnieder, stammt aus Baden-Württemberg. Der 47-jährige Jurist war bisher Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Künftig soll er unter anderem die Sanierung der Deutschen Bahn managen.

Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger wird sich um die Deutsche Bahn kümmern müssen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der neue Verkehrsminister Steffen Bilger wird sich um die Deutsche Bahn kümmern müssen. (Archivbild)

Franziska Hoppermann

Linnemanns Wechsel in die Regierung macht seinen Posten als CDU-Generalsekretär frei, und den übernimmt jetzt die 44-jährige Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg. Die Diplomkauffrau war bisher Schatzmeisterin der Partei. Jetzt ist sie unter anderem für die Wahlkämpfe vor den Landtagswahlen im September zuständig.

Die Hamburgerin Franziska Hoppermann ist neue CDU-Generalsekretärin. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Die Hamburgerin Franziska Hoppermann ist neue CDU-Generalsekretärin. (Archivbild)

Philipp Amthor

Der 33-jährige Jurist aus Mecklenburg-Vorpommern wechselt von seinem Posten als Parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium als Staatsminister ins Kanzleramt. Als Bund-Länder-Koordinator ist seine Aufgabe die reibungslose Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Landesregierungen.

Vom Digitalministerium ins Kanzleramt: Auch Philipp Amthor wechselt. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Vom Digitalministerium ins Kanzleramt: Auch Philipp Amthor wechselt. (Archivbild)

Gitta Connemann

Bisher war die 62-jährige Juristin aus Ostfriesland Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Jetzt übernimmt sie als Amthors Nachfolgerin die gleiche Position im Digitalministerium. Connemann ist und bleibt zugleich die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung.

Gitta Connemann versteht sich auch auf ihrer künftigen Stelle im Digitalministerium als Vertreterin des Mittelstands. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Gitta Connemann versteht sich auch auf ihrer künftigen Stelle im Digitalministerium als Vertreterin des Mittelstands. (Archivbild)

Johannes Steiniger

Der 39-jährige Mathematiklehrer war bisher agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Der Generalsekretär der Landes-CDU in Rheinland-Pfalz wird nun Nachfolger Connemanns im Wirtschaftsministerium. 

Johannes Steiniger rückt für Gitta Connemann auf deren Posten. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Johannes Steiniger rückt für Gitta Connemann auf deren Posten. (Archivbild)

Christiane Schenderlein

Die 44-jährige Kommunikationsberaterin aus Sachsen-Anhalt war bisher Staatsministerin für Ehrenamt und Sport im Kanzleramt und wird nun Parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium mit dem neuen Minister Linnemann. Sie ersetzt den Magdeburger Bundestagsabgeordneten Tino Sorge, der nach eigenem Bekunden gegen seinen Willen gehen muss.

Christiane Schenderlein war bisher im Kanzleramt zuständig für Sport und Ehrenamt und macht jetzt im Gesundheitsministerium weiter. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Christiane Schenderlein war bisher im Kanzleramt zuständig für Sport und Ehrenamt und macht jetzt im Gesundheitsministerium weiter. (Archivbild)

Offene Posten

Die Personalrochade ist noch nicht beendet, fünf weitere Posten müssen neu besetzt werden: 

  • Merz sucht noch nach einer neuen Staatsministerin für Sport im Kanzleramt. Wer es wird, gilt als offen. Bisher war dafür nur die Ex-Fußballerin Nadine Keßler im Gespräch.
  • Die CDU muss nach der Beförderung von Franziska Hoppermann ihren bisherigen Schatzmeister-Posten neu besetzen. Ausgang: unklar.
  • Die Fraktion benötigt nach dem Wechsel Bilgers ins Kabinett einen Parlamentarischen Geschäftsführer. Dafür sind seine bisherigen Stellvertreter Catarina dos Santos-Wintz und Hendrik Hoppenstedt sowie Fraktionsvize Günter Krings im Gespräch.
  • Und auch für Linnemann (Fraktionsvize) und Steiniger (Sprecher Landwirtschaft) muss die Fraktion Ersatz finden.

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