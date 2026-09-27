Parteien

Banaszak und Brantner kandidieren wieder für Grünen-Spitze

Die jüngsten Wahlerfolge haben die Grünen beflügelt. Nun teilt das Spitzenduo mit, dass es weitermachen möchte.

Wollen im Dezember für eine weitere Amtszeit kandidieren: Felix Banaszak und Franziska Brantner (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Wollen im Dezember für eine weitere Amtszeit kandidieren: Felix Banaszak und Franziska Brantner (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Grünen-Vorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak wollen weiter an der Spitze der Partei bleiben. Getrennt voreinander, aber zeitgleich haben beide mitgeteilt, dass sie auf dem Parteitag Anfang Dezember für eine zweite Amtszeit kandieren. 

Banaszak erklärte in einer Nachricht an die Parteibasis, er trete erneut an, «um mit euch allen unsere Partei für die nächste Bundestagswahl aufzustellen». Brantner schrieb, sie bewerbe sich gemeinsam mit Banaszak erneut um den Co-Vorsitz. «Gemeinsam können wir die Partei sein, der die Menschen zutrauen, dieses Land voranzubringen.» Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet. 

Brantner und Banaszak führen die Grünen seit November 2024. In diesem Jahr erzielte die Partei vor allem im Südwesten und in Sachsen-Anhalt Erfolge: Die Landtagswahl in Baden-Württemberg gewannen die Grünen mit 30,2 Prozent knapp vor der CDU, Cem Özdemir wurde Ministerpräsident. In Sachsen-Anhalt konnte die Partei von 5,9 auf 8,9 Prozent zulegen. Im jüngsten ZDF-Politbarometer kommen die Grünen bundesweit auf 14 Prozent.

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