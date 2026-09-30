Neues Branding

BSW legt Namen der Gründerin ab - jetzt in echt

Schon im Dezember 2025 entschied sich das «Bündnis Sahra Wagenknecht» für einen Namenswechsel. Die Nutzung wurde aber verschoben - mit Rücksicht auf die Landtagswahlen.

BSW soll künftig nicht mehr für Bündnis Sahra Wagenknecht stehen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
BSW soll künftig nicht mehr für Bündnis Sahra Wagenknecht stehen.

Berlin (dpa) - Das BSW vollzieht zum 1. Oktober ihre angekündigte Umbenennung und kommt künftig ohne den Namen von Gründerin Sahra Wagenknecht aus. Das Kürzel bleibt aber. Beschlossen hatte die Partei den Wechsel von «Bündnis Sahra Wagenknecht» zu «Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft» schon im Dezember 2025. Wegen der Werbewirkung in den Landtagswahlkämpfen wurde die Anwendung aber verschoben. 

«Die Älteren werden sich erinnern: "Raider heißt jetzt Twix. Sonst ändert sich nix."», erklärte die Partei. «Ganz ähnlich ist es beim BSW.» Generalsekretär Oliver Ruhnert bekräftigte, es habe von Anfang an festgestanden, dass der Name der Gründerin nur für eine Übergangszeit Teil des Parteinamens sein würde. «Wir haben den Namen und die Popularität unserer Parteigründerin genutzt, um unser politisches Profil herauszustellen und als neue Kraft im Parteien-Dschungel erkennbar zu sein», sagte Ruhnert. «Mittlerweile hat sich die Abkürzung BSW aber etabliert.»

Für den neuen Namen hatte es nach Angaben der Partei Hunderte Ideen gegeben. Ein Parteitag entschied sich dann für die neue Langfassung des Kürzels BSW. Die ehemalige Linksfraktionsvorsitzende Wagenknecht hatte die Partei 2024 gegründet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Wagenknecht-Partei trennt sich vom Namen der Gründerin

06.12.2025

Neue Rolle für Sahra Wagenknecht? BSW-Spitze erklärt sich
Zukunft der Parteigründerin

Neue Rolle für Sahra Wagenknecht? BSW-Spitze erklärt sich

Vor knapp zwei Jahren gründete die ehemalige Linke ihre eigene Partei. Jetzt will sie sagen, wie es im BSW für sie weitergeht. Das Projekt steckt in einer schwierigen Phase.

10.11.2025

Neuer Vorschlag für Namen des BSW - Wagenknecht: Kein Streit
Partei im Umbruch

Neuer Vorschlag für Namen des BSW - Wagenknecht: Kein Streit

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will im Namen künftig ohne die Parteigründerin auskommen. Aber wofür soll das Kürzel BSW stehen? Der Vorschlag der Parteispitze ist einigen nicht griffig genug.

08.11.2025

Wagenknecht nennt Spekulationen über Rückzug «Unsinn»
Partei im Umbruch

Wagenknecht nennt Spekulationen über Rückzug «Unsinn»

Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Sahra Wagenknecht weiter an der Spitze ihrer Partei bleiben wird. Nun äußert sie sich selbst. Und lässt weiter Raum für Spekulationen.

07.11.2025

BSW

Wagenknecht-Parteitag: «Wir haben Großes vor»

Die Partei trägt ihren Namen: Sahra Wagenknecht begeistert ihre Mitstreiter beim ersten BSW-Parteitag in Berlin. Nach innen wirbt sie für einen «pfleglichen Umgang». Nach außen teilt sie heftig aus.

27.01.2024