Berlin (dpa) - Wenn der Bundestag heute abschließend über den Haushalt abstimmt, dann geht es nicht nur um den Etat der Ministerien für 2027. Es geht um neue Steuern - und eine Debatte, die auch jetzt noch nicht beendet ist. Was das Parlament entscheidet:

Der eigentliche Bundeshaushalt

Aus dem Kernhaushalt soll der Bund im nächsten Jahr rund 556 Milliarden Euro ausgeben dürfen. Dazu kommen Mittel aus Sondertöpfen, die neben dem Haushalt laufen. Insgesamt hat der Bund damit so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor in einem Jahr. 123 Milliarden werden über Schulden finanziert.

Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem die Regierung etwa Geld zur Rentenversicherung zuschießt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen - und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Die von Russland angegriffene Ukraine wird mit 12 Milliarden Euro unterstützt.

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Foto: Kay Nietfeld/dpa Kanzler und Vizekanzler haben viel über den Haushalt gestritten. (Archivbild)

Entlastungen für die Verbraucher sollen unter anderem mit einer Reform der Einkommensteuer kommen. Beschlossen ist sie wegen Streitigkeiten zwischen Union und SPD allerdings noch nicht. Kommt sie wie vorgesehen, würden vor allem Familien sowie Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen profitieren. Geplant ist ein höheres Kindergeld und eine Erhöhung des Grundfreibeitrags, ab dem überhaupt Einkommensteuer gezahlt wird. Reiche sollen im Gegenzug mehr zahlen.

Von der Regierung ursprünglich geplante Kürzungen beim Wohngeld, beim Kindersofortzuschlag und anderen Sozialleistungen haben die Parlamentarier in den Verhandlungen wieder zurückgenommen.

Die Sondertöpfe

Neben dem Kernhaushalt gibt es zwei Sondertöpfe, die mit Krediten gefüllt werden: Für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz werden Schulden von 57,8 Milliarden Euro aufgenommen, für Investitionen in die Bundeswehr Kredite von 29,6 Milliarden. Damit werden Kitas und Sportstätten saniert, Brücken und Tunnel instand gesetzt, Zuschüsse für klimafreundliches Bauen gezahlt und Ausstattung für die Bundeswehr gekauft.

Die Steuern

Zu Beginn der Haushaltsaufstellung hatte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) eine Lücke von 34 Milliarden Euro in seiner Etatplanung. Um die zu stopfen, haben die Spitzen von Union und SPD auch Steuererhöhungen beschlossen, die heute mit dem sogenannten Haushaltsbegleitgesetz abgestimmt werden:

- Alkoholsteuer: Die Steuersätze auf Spirituosen wie Rum, Wodka oder Korn sollen um je 20 Prozent steigen. Eine Steuererhöhung für Schaumweine wie Sekt wurde aus Rücksicht vor deutschen Winzern zurückgenommen. Für Wein und Bier gilt die Alkoholsteuer ohnehin nicht.

Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Harter Alkohol könnte teurer werden. (Illustration)

- Alkopopsteuer: Da geht es um fertige Mischgetränke zum Beispiel aus Rum oder Wodka mit Limonade. Die Steuer darauf wird ausgeweitet: Bisher galt sie nur für Mischgetränke bis 10 Volumenprozent Alkohol, künftig bis 15 Volumenprozent. Gleichzeitig wird der Steuersatz etwas gesenkt. Die Ernährungsindustrie rechnet trotzdem damit, dass die Getränke pro Dose um etwa einen Euro teurer werden.

- Zuckersteuer: Die Steuer auf Zuckergetränke kommt erst 2028, soll aber trotzdem schon beschlossen werden. Besteuert werden gezuckerte Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm pro 100 Milliliter. Das betrifft Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz. Keine zusätzliche Steuer gibt es für Getränke mit Alkohol, alkoholfreie Biere, reine Frucht- und Gemüsesäfte oder ungesüßte Schorlen. Auch auf Zero-Getränke mit Süßungsmitteln wird sie nicht erhoben.

Vorgesehen sind nach einiger politischer Debatte jetzt drei Stufen: Bei einem Zuckergehalt zwischen 5 und 7 Gramm pro 100 Milliliter sollen je Liter 25 Cent anfallen, bei 7 bis 9 Gramm Zucker sind es 30 Cent, bei mehr als 9 Gramm Zucker 35 Cent. Wie viel teurer die Getränke werden, wird auch davon abhängen, ob Hersteller ihre Rezepte anpassen. Ausnahmen soll es für kleine, unabhängige Produzenten geben.

Foto: Sven Hoppe/dpa Getränke mit Zuckerzusatz werden besteuert. (Illustration)

Die offene Zukunftsfrage

Im Begleitgesetz zum Haushalt verbirgt sich auch das zuletzt wohl größte Streitthema der Koalition: Die Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und Unternehmen. Das Ziel: Strom soll billiger werden. Die Steuer wird dafür so stark gesenkt, wie die EU es zulässt. Einschließlich entfallender Umsatzsteuer geht es um rund 2,3 Cent pro Kilowattstunde.

Das kostet rund 5 Milliarden Euro - und ist erst einmal nur für das Jahr 2027 finanziert. Weder Union noch SPD wollen die Steuer danach wieder anheben. Doch die Sozialdemokraten pochen auf solide Finanzierung, zum Beispiel durch die Streichung von Subventionen. Darüber dürfte dann im nächsten Jahr gestritten werden.

Für dieses Jahr hat man eine Lösung gefunden, die manche auch in der Koalition für riskant halten: Genutzt werden Gelder, die zur Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht gebraucht werden. Je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat denjenigen zuschießen, die Strom aus Solar- und Windenergie erzeugen. Damit wettet die Regierung darauf, dass die Strompreise hoch bleiben.

Die Kuriosität der Haushaltsdebatte