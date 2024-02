Bundeswehr: Noch keine Lösung für unerlaubte Drohnenflüge

Berlin (dpa) - Die Bundeswehr stellt an ihren Standorten in Deutschland immer häufiger unerlaubte Drohnen-Überflüge fest. Ein Weg, diese mutmaßlichen Spionageaktivitäten zu beenden, wurde bislang nicht gefunden. «Die Anzahl entsprechender Vorfälle ist in jüngerer Vergangenheit gestiegen», teilte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr der dpa auf Anfrage mit. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die erhöhte Wachsamkeit der Soldatinnen und Soldaten mit Blick auf mögliche Ausspähversuche. Diese Versuche fokussieren sich nach Einschätzung des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) unter anderem auf die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland.