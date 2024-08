Bundesweit mehr als 280 Anträge für Cannabis-Anbauvereine

Berlin (dpa) - Nach der beschränkten Cannabis-Legalisierung für Volljährige kommen auch Vorbereitungen für Vereine zum Anbau größerer Mengen allmählich in Gang. Bundesweit gingen inzwischen mehr als 280 Anträge auf Erlaubnisse dafür ein, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den zuständigen Länderbehörden ergab. An der Spitze liegt das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen mit bisher 69 Anträgen. In Niedersachsen mit 27 gestellten Anträgen wurden auch schon elf Erlaubnisse erteilt - in allen anderen Ländern zusammen sonst noch drei.