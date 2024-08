13 Anträge auf Cannabis-Anbau in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - Einen Monat nach dem offiziellen Startschuss für Cannabis-Anbauvereinigungen sind in Rheinland-Pfalz erst 13 Anträge auf Zulassung eingegangen. Die Anträge werden derzeit noch geprüft, teilte eine Sprecherin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) in Mainz mit. Die Behörde ist zentral zuständig für die Genehmigung neuer Anbauvereinigungen in Rheinland-Pfalz.