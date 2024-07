Bußgeld für Abtreibungsgegner soll Schwangere schützen

Berlin (dpa) - Mit einer Gesetzesänderung will die Bundesregierung Schwangere künftig stärker vor Abtreibungsgegnern schützen. Der Bundestag soll die strengeren Regeln am Mittag final beschließen. Sie seien ein «wichtiger Schritt zur Stärkung der Rechte von Frauen», sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesregierung plant mit der Änderung des sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetzes bestimmte «nicht hinnehmbare Verhaltensweisen» zu untersagen, wie es im Entwurf heißt. So soll verboten werden, dass Menschen Schwangere an der Inanspruchnahme von Beratung oder am Zugang zu Einrichtungen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, hindern. Bekannt sind diese Verhaltensweisen auch als sogenannte Gehsteigbelästigung. Die Bundesregierung sieht darin ein zunehmendes Problem und will diese Handlungen künftig mit Bußgeldern von bis zu 5.000 Euro ahnden.