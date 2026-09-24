Wie weiter nach der Wahl?

CDU lehnt SPD-Einladung in Sachsen-Anhalt ab

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bleibt die CDU bei ihrem Entschluss: Sie wird nicht an Gesprächen zur Regierungsbildung teilnehmen und geht in die Opposition.

Die CDU sieht sich in Sachsen-Anhalt in der Opposition. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die CDU sieht sich in Sachsen-Anhalt in der Opposition. (Archivbild)

Magdeburg (dpa) - Die sachsen-anhaltische CDU hat eine Einladung der SPD zu einem Gespräch über die Regierungsbildung nach der Landtagswahl abgelehnt. «Die CDU Sachsen-Anhalt wird an diesem Gespräch nicht teilnehmen», teilte eine CDU-Sprecherin mit. Der Landesvorstand habe beschlossen, dass man in die Opposition gehe. «An dieser Entscheidung hält der Landesverband fest.»

Damit ist eine Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt abseits der AfD unwahrscheinlich. CDU, Linke, Grüne und SPD kommen zusammen auf 39 Sitze, das BSW ist mit 5 Abgeordneten vertreten. Die AfD stellt ebenfalls 39 Abgeordnete. Für eine Mehrheit im Parlament braucht es 42 Stimmen. Um eine Regierung ohne die AfD ins Amt zu bringen, müssten sich alle anderen Parteien verständigen. 

Die Sozialdemokraten wollten darüber am nächsten Dienstag mit CDU, Grünen, Linken und BSW beraten. Man stehe in der Verantwortung, «die bestehenden Möglichkeiten für die Bildung einer stabilen und handlungsfähigen Regierung ernsthaft auszuloten», hieß es in einem Schreiben der SPD-Landeschefs Juliane Kleemann und Andreas Schmidt an die anderen vier Parteien. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Debatte über überparteilichen Ministerpräsidenten

Gemeinsame Gespräche zur Zukunft des Landes haben bisher nur AfD und BSW geführt. Sie loten aktuell aus, inwiefern eine inhaltliche Zusammenarbeit möglich ist. Eine Koalition mit der AfD lehnt das BSW jedoch ab. Bei den Gesprächen geht es um Inhalte, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen müsste.

Das BSW hatte sich in der Vergangenheit grundsätzlich für einen überparteilichen Ministerpräsidenten ausgesprochen und offen für wechselnde Mehrheiten gezeigt. Auch die SPD wollte in dem Gespräch «den im Raum stehenden Vorschlag zur Wahl eines überparteilichen Ministerpräsidenten erörtern». Ob der Termin nun auch ohne die CDU in Magdeburg stattfinden wird, war zunächst unbekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BSW geht in Sachsen-Anhalt in Gespräche mit AfD
Nach der Landtagswahl

BSW geht in Sachsen-Anhalt in Gespräche mit AfD

In Sachsen-Anhalt hat die AfD alle Parteien zu Sondierungsgesprächen eingeladen. CDU, SPD, Grüne und Linke haben das ausgeschlagen. Vertreter des BSW wollen nun mit der AfD sprechen.

09.09.2026

Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt nach AfD-Sieg ungewiss
Landtagswahl

Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt nach AfD-Sieg ungewiss

Die AfD gewinnt in dem Bundesland mit 43,8 Prozent, doch die weiteren Schritte sind schwierig. Was die Parteien jetzt planen und wie es weitergehen könnte.

07.09.2026

AfD strebt nach Wahl-Triumph an die Macht in Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt

AfD strebt nach Wahl-Triumph an die Macht in Sachsen-Anhalt

Die AfD will in Sachsen-Anhalt regieren. Sollte es dazu kommen, wäre das historisch. Für eine Alleinregierung der als rechtsextremistisch eingestuften Partei reicht es laut Hochrechnungen nicht.

07.09.2026

Machtpoker in Sachsen-Anhalt - Wer regiert nach der Wahl?
Landtagswahl am 6. September

Machtpoker in Sachsen-Anhalt - Wer regiert nach der Wahl?

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt könnten CDU und Linke vor schwierigen Entscheidungen stehen. In Magdeburg droht ein Koalitionspoker mit ungewöhnlichen Partnern – und jeder Menge Zündstoff.

18.06.2026

Woidke plant Gespräch mit Wagenknecht - CDU für Opposition
Regierungsbildung in Potsdam

Woidke plant Gespräch mit Wagenknecht - CDU für Opposition

Die SPD will mit CDU und BSW über eine mögliche Koalition in Brandenburg reden. SPD-Regierungschef Woidke wird wohl Parteigründerin Wagenknecht treffen. Die CDU macht eine klare Ansage.

24.09.2024