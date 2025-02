CDU-Sofortprogramm mit Fünf-Punkte-Migrationsplan von Merz

Foto: Marcus Brandt/dpa

Die CDU will auf ihrem Wahlparteitag am Montag in Berlin ein Sofortprogramm beschließen, in dem sie den Bürgerinnen und Bürgern aus ihrer Sicht wichtige Punkte für den versprochenen Politikwechsel verspricht. Damit wollen die Christdemokraten in der Schlussphase des Wahlkampfs punkten.