Merz will Asyl-Verschärfungen durchsetzen

Berlin (dpa) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verspricht angesichts der Messerattacke in Aschaffenburg weitreichende Asylrechtsverschärfungen für den Fall einer Regierungsübernahme. «Das Maß ist endgültig voll», sagte der CDU-Chef in Berlin. Als Konsequenz forderte er unter anderem deutlich mehr Abschiebungen und will an allen Grenzen «ein faktisches Einreiseverbot» für Unberechtigte durchsetzen. Merz machte deutlich, dass es sich dabei um Bedingungen für mögliche Koalitionspartner handelt. Von FDP und AfD kamen Signale, für eine Migrations-Kehrtwende mit der Union zusammenzuarbeiten.