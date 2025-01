Merz für weitreichende Asyl-Verschärfungen

Berlin (dpa) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz fordert als Konsequenz aus der Gewalttat von Aschaffenburg weitreichende Verschärfungen des Einreise- und Aufenthaltsrechts. «Das Maß ist endgültig voll», sagte der CDU-Chef in Berlin. «Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit zehn Jahren fehlgeleiteten Asyl und Einwanderungspolitik.» Er weigere sich anzuerkennen, dass Taten wie zuvor in Mannheim, Solingen und Magdeburg «die neue Normalität» sein sollen. Die Menschen müssten sich sicher fühlen.