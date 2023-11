CDU will Bürgergeld in jetziger Form abschaffen

Berlin (dpa) - Die CDU will das erst am 1. Januar eingeführte Bürgergeld in der jetzigen Form abschaffen. Das sagte Generalsekretär Carsten Linnemann der «Bild»-Zeitung vom Montag und der «Süddeutschen Zeitung». Die Partei will die Forderung im neuen Grundsatzprogramm «verankern», wie Linnemann betonte. Der Generalsekretär leitet auch die Grundsatzprogramm-Kommission seiner Partei.