«Schwerer Schlag»

CSU-Landesgruppenchef warnt vor US-Truppenabzug aus Bayern

Der geplante US-Truppenabzug könnte vor allem Bayern treffen. Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten ruft dazu auf, das nicht einfach «achselzuckend» hinzunehmen.

Die CSU will einen Truppenabzug aus Bayern nicht einfach so hinnehmen. Foto: Michael Kappeler/dpa
Die CSU will einen Truppenabzug aus Bayern nicht einfach so hinnehmen.

Berlin (dpa) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat Überlegungen über den Abzug einer US-Kampfbrigade aus dem bayerischen Vilseck bestätigt und vor einem «schweren Schlag» für Bayern gewarnt. «Dieser Truppenabzug in Vilseck, wenn er denn kommen sollte, das ist ein schwerer Schlag für Bayern, ein schwerer Schlag für die Oberpfalz und im Übrigen auch ein schwerer Schlag für die Sicherheitsarchitektur innerhalb der Nato», sagte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag in Berlin. Man dürfe da «nicht einfach zur Tagesordnung übergehen». 

Hoffmann fordert: Alle Leitungen glühen lassen

Hoffmann sagte, dass er noch keine Kenntnis von einer endgültigen Entscheidung über den Abzug aus Vilseck hat. «Im Moment habe ich nur die Information, dass das in Rede stehen soll. Ich habe da im Moment noch nicht die abschließende Bestätigung.» Es lohne sich daher, da «noch alle Leitungen in die USA glühen zu lassen» und den Amerikanern deutlich zu machen, dass US-Truppen auf deutschem Boden in ihrem eigenen Interesse seien. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hoffmann betonte, dass die Truppen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die strukturschwache Region Oberpfalz seien. «Deswegen ist das nichts, was wir als CSU achselzuckend hinnehmen können.»

Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, rund 5.000 der etwa 39.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen. Der Bayerische Rundfunk hat am Montag berichtet, dass es um die sogenannte Stryker-Brigade in Vilseck gehen soll. 

Insgesamt 8.000 Soldaten in Vilseck

Die 6.600-Einwohner-Stadt Vilseck grenzt an den Truppenübungsplatz Grafenwöhr, den größten außerhalb der USA. In den dortigen Rose Barracks sind nach Angaben der Stadt rund 8.000 Soldaten stationiert, hinzu kommen etwa 12.000 Familienangehörige. Sie wohnen auf dem Kasernengelände oder in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern. Überdies gibt es in Vilseck den Angaben nach etwa 1.500 zivile Arbeitsplätze, die von der Kaserne abhängig sind.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessen kritisiert geplanten US-Truppenabzug
Ankündigung der USA

Hessen kritisiert geplanten US-Truppenabzug

Alleine in Wiesbaden sind 3.000 Soldaten der US-Army stationiert. Die Truppen abzuziehen wäre «ein strategischer Fehler und zum Nachteil für beide Partner», sagt Minister Pentz.

02.05.2026

Wadephul gelassen nach Trump-Drohung mit Truppenabzug
Verhältnis zu den USA

Wadephul gelassen nach Trump-Drohung mit Truppenabzug

Der deutsche Außenminister sieht in den Äußerungen des US-Präsidenten zu den US-Truppen in Deutschland keine große Neuigkeit. Die großen US-Standorte auch im Südwesten hält er nicht für gefährdet.

30.04.2026

Syrien verkündet Abzug aller US-Truppen
US-Soldaten im Nahen Osten

Syrien verkündet Abzug aller US-Truppen

Mit Hilfe der kurdischen Milizen führten US-Soldaten in Syrien einen langen Kampf gegen die Terrormiliz IS. Jetzt ziehen sie komplett ab aus dem Land.

16.04.2026

Migration

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert Asyl-Pakt mit Ruanda

Dobrindt fordert einen Asyl-Pakt mit Ruanda. Großbritannien hat bereits so einen Pakt - der die Steuerzahler mehr als 580 Millionen Euro im Jahr kosten soll.

01.03.2024

Nach Militärputsch

Französischer Truppenabzug aus dem Niger beginnt

Ende Juli hatte im Niger die Präsidentengarde Staatsoberhaupt Mohamed Bazoum abgesetzt. Nun zieht die ehemalige Kolonialmacht Frankreich auch dort ihre Soldaten ab.

05.10.2023