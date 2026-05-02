Ankündigung der USA

Hessen kritisiert geplanten US-Truppenabzug

Alleine in Wiesbaden sind 3.000 Soldaten der US-Army stationiert. Die Truppen abzuziehen wäre «ein strategischer Fehler und zum Nachteil für beide Partner», sagt Minister Pentz.

US-Soldaten auf der US-Airbase in Wiesbaden-Erbenheim. (Archivbild) Foto: Frank May/dpa
US-Soldaten auf der US-Airbase in Wiesbaden-Erbenheim. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen hält den von der US-Regierung angekündigten Teilabzug von Soldaten für einen Fehler. Hessens Staatsminister für Internationales, Manfred Pentz (CDU), sagte: «Dieser Abzug wäre ein strategischer Fehler und zum Nachteil für beide Partner.» Ob von dem Abzug auch Standorte in Hessen betroffen sein werden, ist nach Angaben der Staatskanzlei aktuell noch unklar.

Hessen sei ein verlässlicher Partner im transatlantischen Verhältnis und habe sich immer als guter Gastgeber gezeigt. Gleichzeitig seien die US-Streitkräfte in Hessen ein wichtiges Element für Europas Sicherheit. In Wiesbaden seien die Amerikaner «Nachbarn und Freunde – aber auch Wirtschaftsfaktor». 

«Die Präsenz ist also im Interesse beider Seiten», sagte Pentz. «Sollte der Abzug wirklich vollzogen werden, würde ich das sehr bedauern.» Er hoffe, dass die US-Regierung ihre Entscheidung noch einmal überprüfe.

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In Wiesbaden befindet sich die Zentrale des US-Heeres für Europa und Afrika. Alleine hier sind aktuell mehr als 3.000 Soldaten stationiert. Hinzu kommen amerikanische Zivilangestellte, Familienangehörige, Ortskräfte und Pensionäre: insgesamt etwa 20.000 Menschen.

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