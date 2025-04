Minister Pentz: Flüchtlinge sollten Asylgebühren mittragen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Europaminister Manfred Pentz kann sich vorstellen, Flüchtlinge an den Kosten ihres Asylverfahrens zu beteiligen, wenn sie in Deutschland bleiben dürfen und eine Arbeit finden. Der CDU-Politiker sagte der «Bild» (Donnerstag): «Viele Flüchtlinge integrieren sich schnell, finden Jobs oder machen sich selbstständig. In solchen Fällen kann man verlangen, dass sie an den Kosten des Asylverfahrens beteiligt werden.»