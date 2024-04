Debatte: Rentenalter freigeben und Grundrenten-Ausweitung?

Dürr verwies auf Schweden, wo das Rentenalter flexibel ist und die Altersrente frühestens ab dem Monat beantragt werden kann, in dem man 63 Jahre alt wird. Auf die Nachfrage, ob er die Menschen ermuntern wolle, auch noch mit 72 oder 73 zu arbeiten, sagte Dürr: «Warum sollte ich jemandem verbieten, mit 70 oder 72 zu arbeiten?» Das wäre geradezu altersdiskriminierend.

Statt wie erhofft drei Millionen Menschen würden nur gut eine Million von der Grundrente profitieren. Und auch der Zuschlag von 86 Euro sei zu gering, sagt der Verdi-Chef - und wendet sich an Berlin.

«Hilft nicht wirklich»: Verdi will Grundrente reformieren

Millionen Babyboomer gehen in Rente - aber die Regierung verspricht: Die Renten sollen nicht gekürzt werden. Auch milliardenschwere Anlagen auf dem Aktienmarkt sollen helfen.

Die Regierung hat ihren Rentenkurs abgesteckt. Doch die Debatte über die künftige Alterssicherung hält an. Soll sich Arbeiten für die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mehr lohnen?

Habeck will Anreize für längeres Arbeiten

SPD-Chefin Saskia Esken attestierte Dürr daraufhin «mangelnden Respekt denen gegenüber, die sich krumm gemacht haben» sowie «halb gare oder ganz falsche Informationen». «Nach einem Blick in das Sozialgesetzbuch sollte jedem klar sein: Es gibt keine starre Altersgrenze», sagte Esken der Deutschen Presse-Agentur. «Rente gibt es nur auf Antrag und niemand wird gezwungen, eine Rente zu beantragen.»

Die Deutsche Rentenversicherung hat dazu notiert: «Viele Versicherte gehen davon aus, dass sie spätestens mit dem Erreichen ihrer Regelaltersgrenze in Rente gehen müssen. Das stimmt jedoch nicht!» Man könne auch über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten, so die Rentenversicherung auf ihrer Homepage. Für jeden Monat steige die Höhe der späteren Altersrente. Zusätzlich erhalten Versicherte Zuschläge in Höhe von 0,5 Prozent pro Monat.