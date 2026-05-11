Gewerkschaften

DGB-Chefin Fahimi mit großer Mehrheit bestätigt

Der DGB kommt in politisch aufgewühlter Zeit zum Bundeskongress zusammen. Die Vorsitzende wird für weitere vier Jahre wiedergewählt.

DGB-Chefin Fahimi wurde mit klarer Mehrheit bestätigt. Foto: Fabian Sommer/dpa
DGB-Chefin Fahimi wurde mit klarer Mehrheit bestätigt.

Berlin (dpa) - An der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ist Yasmin Fahimi mit großer Mehrheit als Vorsitzende bestätigt worden. Die 58-Jährige wurde beim Bundeskongress in Berlin mit 370 Ja-Stimmen für weitere vier Jahre wiedergewählt. Mit Nein stimmten 15 Delegierte, drei enthielten sich. Fahimi hat den DGB-Vorsitz seit 2022 inne.

Bild

In ihrer Vorstellungsrede sagte sie mit Blick auf anstehende Sozialreformen, wenn aktuell unverblümt der Radikalkapitalismus gelobt werde und die Beschäftigten mit ihren Arbeitsbedingungen und ihren Löhnen dafür bezahlen sollten, «dass halt mal wieder Krise ist», dann solle auf sie Verlass sein. Die Gewerkschaften müssten mobilisierungsbereit sein. «Auf der anderen Seite sind wir und bleiben wir eine Gestaltungskraft in diesem Land.» 

Unter dem Motto «Stärker mit uns» berät der DGB-Kongress noch bis Mittwoch in Berlin. Am Abend wird Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil erwartet. Die acht Einzelgewerkschaften des DGB vertreten rund 5,4 Millionen Mitglieder.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DGB-Vorsitzende Fahimi: Hände weg vom Arbeitszeitgesetz
Tag der Arbeit

DGB-Vorsitzende Fahimi: Hände weg vom Arbeitszeitgesetz

Deutschland steckt wirtschaftlich in der Krise. Die Gewerkschaft knöpfen sich dafür die Arbeitgeber vor - und machen der Regierung eines Kanzlers Merz zum 1. Mai mehrere Ansagen.

01.05.2025

Tag der Arbeit

DGB-Chefin Fahimi: Tarifflucht verursacht Milliardenschaden

Bei den Kundgebungen zum 1. Mai geben sich die Gewerkschaften gewohnt kämpferisch. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten geht es um faire Löhne und soziale Gerechtigkeit. Aber nicht nur.

02.05.2024

Soziales

DGB-Chefin Fahimi: Rentenniveau «für immer» garantieren

Mit dem vor wenigen Tagen vorgelegten Rentenpaket will die Bundesregierung das 48-Prozent-Niveau zunächst bis 2040 sichern. Das hält DGB-Chefin Fahimi für unzureichend.

10.03.2024

Gewerkschaften

DGB-Chefin Fahimi: Die AfD ist keine Arbeiterpartei

Der AfD vertrete laut Yasmin Fahimi «klassische neoliberale Forderungen». Die DGB-Chefin fordert Gewerkschaften dazu auf, sich zu positionieren - und von der Ampel «eine Politik, die Zuversicht schafft».

19.10.2023

Soziales

DGB-Chefin Fahimi kritisiert Elterngeld-Kürzungspläne

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes übt Kritik an den Kürzungsplänen des Elterngelds. Die Streichungen könnten für Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen.

30.07.2023