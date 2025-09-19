Parteien

Die Linke hat sich verdoppelt: 120.000 Mitglieder

Die Partei zieht vor allem Junge und Frauen an. Auch bei Grünen, AfD und BSW herrscht Zulauf.

Die Linke hat binnen weniger Monate Zehntausende neue Mitglieder aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Die Linke hat binnen weniger Monate Zehntausende neue Mitglieder aufgenommen. (Symbolbild)
Die Linke zieht vor allem Frauen an
Die Linke zieht vor allem Frauen an

Binnen weniger Monate hat sich die Partei quasi verdoppelt und deutlich verändert. Trotz einiger Wachstumsschmerzen herrscht bei Linken-Chefin Ines Schwerdtner Euphorie.

22.06.2025

Linke fühlt sich wieder stark - und will Einfluss
Treffen in Sachsen

Linke fühlt sich wieder stark - und will Einfluss

Die lange Durststrecke für die Linke ist vorbei. Nun will die Partei zwar nicht regieren, aber mitreden will sie doch. Langfristig hat sie ein viel größeres Ziel.

09.05.2025

Nach Migrationsdebatte: BSW-Mitglieder treten aus Partei aus
Kritik aus Bayern an den MdB

Nach Migrationsdebatte: BSW-Mitglieder treten aus Partei aus

Die Migrationsdebatten im Bundestag haben auch im Bündnis Sahra Wagenknecht für Unruhe gesorgt. Vor allem die Abstimmung mit der AfD. Einige Mitglieder ziehen Konsequenzen.

06.02.2025

Entwicklung der Mitgliederzahlen von Parteien uneinheitlich
Eintritte und Austritte

Entwicklung der Mitgliederzahlen von Parteien uneinheitlich

Bei den Mitgliederzahlen hessischer Parteien bietet sich 2024 ein gemischtes Bild - es gibt Gewinner und Verlierer. Ein bundespolitisches Ereignis war bei mehreren Parteien spürbar.

09.01.2025

Linke gewinnt seit Bruch mit Wagenknecht Mitglieder hinzu
Mitgliederentwicklung

Linke gewinnt seit Bruch mit Wagenknecht Mitglieder hinzu

Nach langem Zögern verließ Sahra Wagenknecht im Oktober 2023 die Linke. Bei Wahlen hat die Partei zuletzt vor allem verloren - doch die Zahl der Mitglieder wächst.

16.07.2024